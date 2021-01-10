10 січня додайте до страви чорну сіль і не сваріться: що можна і не можна робити в Домочадців день
Яке сьогодні свято. 10 січня православні християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських, яких римський імператор Максиміан наказав спалити в місті Нікомедія (території сучасної Туреччини) в 302 році за відмову поклонитися язичницьким ідолам. Це масове вбивство сталося саме на свято Різдва Христового.
Як свідчать церковні перекази, в той день єпископ Анфім Нікомедійський хрестив і причастив усіх вірян, які не відступили від християнства та прийняли мученицьку смерть у вогні.
У народі дата отримала назву Різдвяна м'ясниця або Домочадців день, і була приурочена до закінчення різдвяного посту і святок, під час яких було заведено збиратися всією сім'єю вдома за багато накритим столом, ходити в гості до друзів і сусідів з подарунками та частуванням, влаштовувати багатолюдні ігри, гадати на бажання, а юнаки та дівчата готувалися до шлюбів
В цей день іменини відзначають: Олександр, Аркадій, Петро, Леонід, Ігнатій.
10 січня християни вшановують пам'ять 20 000 мучеників Нікомедійських (фото з відкритих джерел)
Традиції цього дня
- Щоб члени сім'ї не знали сварок і примножували добробут весь рік, було заведено додавати у м'ясні та інші страви четвергову (чорну) сіль.
- Вірили, що загадане в цей день бажання обов'язково збудеться. Побутував такий "спосіб" прискорити реалізацію задуманого: недалеко від будинку на пагорбі потрібно увіткнути в землю палицю або кілочок із прив'язаною до неї хустинкою чи будь-якою іншою тканиною, а робити це треба, говорячи про себе свою мрію.
- Вважалося, що якщо зіграти весілля у Домочадців день, то сімейне життя молодят буде щасливе і довге.
Що не можна робити в цей день
Суворо заборонялося в Домочадців день займатися швейними роботами, а особливо поганою прикметою вважалося пришивання гудзиків. Вірили, що порушниці ще дуже тривалий час не зможуть позбутися старих проблем.
Не можна в цей день сперечатися, сваритися і з'ясовувати стосунки, інакше завдані образи на свято могли обернутися тривалими конфліктами.
Головні прикмети в Домочадців день
- Якщо 10 січня пішов снігопад або густий іній, значить буде хороший урожай хліба;
- Якщо сьогодні кішка спить весь день - чекай на відлигу;
- Якщо собака розляглася на снігу - незабаром буде заметіль;
- Якщо 10 січня горобці голосно цвірінькають, то скоро прийде потепління;
- Якщо сіль відсиріла - готуйтеся до негоди.
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