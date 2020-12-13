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+11, гололедица и туман: погода в Украине продолжит удивлять аномалиями

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 20:02
+11, гололедица и туман: погода в Украине продолжит удивлять аномалиями Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Погода в Украине 14 декабря, в понедельник будет мокрой и скользкой. Осадки ожидаются преимущественно в центральных, северо-восточных, северных и некоторых южных регионах. На западе страны, а также юго-востоке и в большинстве южных областей – ясная погода с переменной облачностью. При этом средняя дневная температура по стране будет колебаться в среднем от -1 до +2 градусов тепла. Детальный прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Как уточняется в прогнозе, теплее всего в течение дня в Украине будет на юге страны, где столбики термометров поднимутся до +2… +6 градусов. Там из-за высоких показателей тепла и в ночное время ожидается не ниже +2 градусов, поэтому гололедицы синоптики в этих областях не прогнозируют. На Крымском полуострове ожидается аномальное тепло до +9… +11 градусов и солнце, ночью – до +4… +6 градусов.

Однако в центральных, восточных и северных областях ожидается -1… +2 градуса в течение дня. Температура останется на таких же отметках и ночью. В некоторых областях и на западе, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях днем ожидается до +4 градусов.

+11, гололедица и туман: погода в Украине продолжит удивлять аномалиями

Погода в Украине 14 декабря будет дождливой и с туманами (карта: meteo.gov.ua)

Вместе с тем в Укргидрометцентре прогнозируют сильные порывы ветра – до 5-10 метров в секунду. Также специалисты добавили, что в понедельник утром страну накроет туман.

Напомним, что ранее свой прогноз на понедельник 14 декабря дала синоптик Наталка Диденко.

Также мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней.

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