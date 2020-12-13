ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

+11, ожеледиця і туман: погода в Україні продовжить дивувати аномаліями

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 20:02
+11, ожеледиця і туман: погода в Україні продовжить дивувати аномаліями Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 14 грудня, в понеділок буде мокрою і слизькою. Опади очікуються переважно в центральних, північно-східних, північних і деяких південних регіонах. На заході країни, а також південному сході та в більшості південних областей – ясна погода з мінливою хмарністю. При цьому середня денна температура по країні буде коливатися в середньому від -1 до +2 градусів тепла. Детальний прогноз погоди опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Як уточнюється в прогнозі, найтепліше впродовж дня в Україні буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +2... +6 градусів. Там через високі показники тепла і в нічний час очікується не нижче +2 градусів, тому ожеледиці синоптики в цих областях не прогнозують. На Кримському півострові очікується аномальне тепло до +9... +11 градусів і сонце, вночі – до +4... +6 градусів.

Проте в центральних, східних і північних областях очікується -1... +2 градуси протягом дня. Температура залишиться на таких позначках і вночі. У деяких областях і на заході, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях вдень очікується до +4 градусів.

+11, ожеледиця і туман: погода в Україні продовжить дивувати аномаліями

Погода в Україні 14 грудня буде дощовою і з туманами (карта: meteo.gov.ua)

Разом з тим в Укргідрометцентрі прогнозують сильні пориви вітру – до 5-10 метрів в секунду. Також фахівці додали, що в понеділок вранці країну накриє туман.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на понеділок 14 грудня дала синоптик Наталка Діденко.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр синоптики Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Кабміні назвали умову для більш раннього посилення карантину
Роман Тверденкоредактор стрічки новин У Кабміні назвали умову для більш раннього посилення карантину