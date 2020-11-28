До +12 градусов и снег: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 29 ноября будет снежной, местами дождливой и при этом теплой. Синоптики рассказали, в каких регионах ожидается аномальное тепло, а куда придет настоящая зима. Амплитуда температурных колебаний по стране составит 15 градусов. Теплее всего будет, традиционно, на Крымском полуострове. Самые сильные заморозки ожидаются на западе страны. Такой прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

По обновленным данным, в Украине ожидается теплая погода, но только в тех областях, где не будет осадков. В западные, некоторые центральные и восточные области циклон принесет от 0 до +4 градусов в среднем. Исключение составит Харьковская, Полтавская и Днепропетровская область, где при наличии осадков в виде дождя ожидается +4… +8 градусов. На остальных территориях, где ожидается в основном солнечная погода, синоптики прогнозируют потепление до +4… +9 градусов. Максимальное тепло будет на Крымском полуострове, где по прогнозам столбики термометров поднимутся до +10… +12 градусов.

В ночное время в большинстве областей, где ожидаются дожди, будут и заморозки. Самыми сильными они будут на западе Украины, где столбики термометров опустятся до -3… +1 градуса. В остальных областях – только "плюсы". Так, на юге и востоке 0… +5 градусов. На Крымском полуострове температура и ночью будет отличаться более высокими показателями - +5… +7 градусов.

Осадки в Украине в виде снега или дождя ожидаются на востоке, севере и западе страны. В остальных регионах - солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 29 ноября будет снежной и теплой (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал новый прогноз погоды на декабрь и предупредил об аномальных сюрпризах.

А также мы рассказывали о том, что украинцев предупредили о существенном ухудшении погодных условий на выходных.