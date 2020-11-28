До +12 градусів і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди на неділю

Погода в Україні 29 листопада буде сніжною, місцями дощовою і при цьому теплою. Синоптики розповіли, в яких регіонах очікується аномальне тепло, а куди прийде справжня зима. Амплітуда температурних коливань по країні складе 15 градусів. Найтепліше буде, традиційно, на Кримському півострові. Найбільш сильні заморозки очікуються на заході країни. Такий прогноз опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

За оновленими даними, в Україні очікується тепла погода, але тільки в тих областях, де не буде опадів. У західні, деякі центральні та східні області циклон принесе від 0 до +4 градусів в середньому. Виняток становитиме Харківська, Полтавська і Дніпропетровська область, де за наявності опадів у вигляді дощу очікується +4... +8 градусів. На інших територіях, де очікується переважно сонячна погода, синоптики прогнозують потепління до +4... +9 градусів. Максимальне тепло буде на Кримському півострові, де за прогнозами стовпчики термометрів піднімуться до +10... +12 градусів.

В нічний час у більшості областей, де очікуються дощі, будуть і заморозки. Найсильнішими вони будуть на заході України, де стовпчики термометрів опустяться до -3... +1 градуса. В інших областях – тільки "плюси". Так, на півдні та сході 0... +5 градусів. На Кримському півострові температура вночі буде відрізнятися більш високими показниками - +5... +7 градусів.

Опади в Україні у вигляді снігу або дощу очікуються на сході, півночі та заході країни. В інших регіонах - сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 29 листопада буде сніжною і теплою (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав новий прогноз погоди на грудень і попередив про аномальні сюрпризи.

А також ми розповідали про те, що українців попередили про суттєве погіршення погодних умов на вихідних.