12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента"

Артем Фесько родился в селе Попельня, Житомирской области. У парня очень высокий голос, напоминающий больше женский.

Петь парня научила бабушка, директор музыкальной школы. Она занималась внуком с двух лет, а в 6 лет его отдали в музыкальную школу.

Так как в школе кроме фортепиано, баяна и гитары не было других отделов, его бабушка, директор музыкальной школы, рискнула открыть класс вокала. Теперь в классе кроме Артема учится еще 30 вокалистов.

Судьи после выступления парня попросили на сцену его бабушку Риту, поблагодарив ее за талантливого внука. Конечно же все судьи сказали мальчику "Да!"

Фото: Артем поднял зал и жюри (instagram.com/ukrainegottalent)

Смотрите ниже видео, как парень "порвал" зал "Україна має талант".

Отметим, что шоу "Україна має талант" показало уже два выпуска в эфире. В этот раз к команде из трех судей - Сергея Притулы, Ксении Мишиной и Евгению Коту присоединилась "приглашенный" член жюри - Лилия Подкопаева.

Шоу выходит в эфир в 18:00 по субботам на канале СТБ.