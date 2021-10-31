12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента"

Артем Фесько народився в селі Попільня, Житомирської області. У хлопця дуже високий голос, що нагадує більше жіночий.

Співати хлопця навчила бабуся, директорка музичної школи. Вона займалася онуком з двох років, а в 6 років його віддали в музичну школу.

Так як в школі крім фортепіано, баяна і гітари не було інших відділів, його бабуся, директорка музичної школи, ризикнула відкрити клас вокалу. Тепер у класі окрім Артема навчається ще 30 вокалістів.

Судді після виступу хлопця попросили на сцену його бабусю Риту, подякувавши їй за талановитого онука. Звичайно ж всі судді сказали хлопчикові "Так!"

Фото: Артем підняв зал і журі (instagram.com/ukrainegottalent)

Дивіться нижче відео, як хлопець "порвав" зал "Україна має талант".

Зазначимо, що шоу "Україна має талант" показало вже два випуски в ефірі. Цього разу до команди з трьох суддів - Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєдналася "запрошений" член журі - Лілія Подкопаєва.

Шоу виходить в ефір о 18:00 щосуботи на каналі СТБ.