12 января: самые строгие запреты и суеверия этого дня

12 января 2020 года принято отмечать День Анисьи зимней. В этот праздник обычно ходят в гости, при этом на столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы.

Дата 12 января в народном календаре обозначена как день с сильными морозами - исключения бывают достаточно редко.

История гласит, что все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с её головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.

Тело мученицы погребли за городом. Позже на её могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

В этот день почитается Анисья зимняя (фото: calend.online)

Приметы 12 января

Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.

Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.

Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.

Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.

Западный ветер – в реках будет много рыбы.

Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.

Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.

На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.

Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.

Что нельзя делать в этот день

Шить и прясть, потому что это принесет несчастье.

Употреблять пищу с солью - к проблемам со здоровьем.

Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду.

Именины празднуют: Ирина, Лев, Макар, Мария.

Как мы ранее писали, когда рекомендуется снимать игрушки с новогодней елки согласно канонам, фен-шую и приметам.