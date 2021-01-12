12 січня: найсуворіші заборони і забобони цього дня

12 січня 2020 року прийнято відзначати День Онисі зимової. В це свято зазвичай ходять в гості, при цьому на столі обов'язково повинні бути присутніми смакота, свинячий тельбух, гриби.
Дата 12 січня в народному календарі позначено як день з сильними морозами - виключення бувають досить рідко.
Історія свідчить, що все почалося з мучениці, яка проживала у християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.
Одного разу по дорозі в церкву Онисю зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував схопити її і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала: "Нехай заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, всадивши його наскрізь.
Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої знаходяться в Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Вшановувати пам'ять Онисі Солунської стали з X століття.
Якщо в родині хтось занедужав, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.
Іменини святкують: Ірина, Лев, Макар, Марія.
Як ми раніше писали, коли рекомендується знімати іграшки з новорічної ялинки згідно з канонами, фен-шую і прикметами.