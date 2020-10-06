14 октября отмечаем сразу четыре праздника: чем они важны для каждого из нас

14 октября - значимая дата для украинцев, так как в этот день ежегодно празднуется четыре крупных праздника - национальные и религиозные. В эту дату празднуется День защитника Украины, Покровы Пречистой Богородицы, годовщина создания Украинской повстанческой армии и День Украинского казачества.

Что нужно знать об этих праздниках - читайте в нашем большом материале.

День защитника Украины

Украинские воины, защищающие страну от агрессора (фото: wikipedia.org)

Этот крупнейший национальный праздник был установлен на 14 октября в 2014 году. Уже в 2015 году его сделали нерабочим днем. Празднуется он в 2020 году в среду, а это значит, что в этот день, помимо подарков и приятных событий вас ждет еще и отдых от работы.

О желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября бывший президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи 24 августа 2014 года на День Независимости Украины. 8 октября 2014-го Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу президента отмечать День защитника Украины в Покров день, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день. Вместе с тем в Украине было отменено празднование Дня защитника Отечества, выпадавшее на 23 февраля.

Традиции

В этот день принято дарить защитникам Украины подарки в знак благодарности за их труд, жертвы и риски. В этот день вспоминают погибших на войне, а также проводят масштабные концерты в городах, посвященные почитанию тех, кто сейчас защищает Украину в ООС и на других территориях.

День святой Покровы Пречистой Богородицы

Богородица - покровительница украинских воинов (фото: wikipedia.org)

Покров Пресвятой Богородицы - непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Православной церковью 14 октября.

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам.

Покров Пресвятой Богородицы почитался в Киевской Руси как символ особого покровительства Богоматери Русской земле. По мнению исследователей, большое значение для средневековой Руси имело "заложенное в символе Покрова общественное начало". Специфика этого праздника заключается в почитании образов Церкви как "покрова, ограды, защиты".

Традиции и приметы

Этот день был тесно связан с множеством примет, а также традиций, посвященных началу зимы и окончанию осеннего периода. Считается, что Покрова – первый по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов.

День Украинского казачества

"Современные" козаки (фото: wikipedia.org)

Этот праздник был учрежден в Украине в 1999 году. Президент Украины, учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства, определил эту дату своим указом.

В Украине нет более важной фактора, который бы был и центром, и перекрестком, и содержанием подавляющего большинства социальных процессов, и важнее компонента национальной и территориальной консолидации, чем казачество. Именно этот феномен способствовал выработке такого образа жизни украинского этноса, который помог ему выжить в условиях не только отсутствия собственного государства, но и во времена тотального уничтожения всего национального, самобытного. Этот праздник стал основой для учреждения Дня защитника Украины и отдельным днем почитания основ формирования украинской нации.

Годовщина создания Украинской повстанческой армии

Воины УПА (фото: wikipedia.org)

14 октября также празднуется 78-я годовщина создания УПА, которая была сформирована в 1942 году. Именно на Волыни, по данным историков, в урочище Волчанка Турийского 14 октября зародилась Украинская повстанческая армия. В 1943-1944 годах здесь действовала большая база УПА под названием "Сечь".

День же создания УПА всегда был "народным" и реализовывался в виде уличной активности, в том числе факельных шествий.

Сейчас трудно сказать, когда началось массовое празднование, но, скорее всего, это произошло в 1991 или 1992 году. Уже в середине 90-х организованные националистами факельные шествия 14 октября проходили даже в районных центрах областей Галичины.

Ранее мы писали, что украинцам добавили много выходных и перенесли праздники в октябре.