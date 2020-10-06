14 жовтня відзначається відразу чотири свята: чим вони важливі для кожного з нас

14 жовтня не тільки Покров Пресвятої Богородиці і День захисника України. Що ще святкуємо в цю дату - читайте на РБК-Україна
14 жовтня - значуща дата для українців, бо в цей день щорічно святкується чотири великих свята - національні та релігійні. В цю дату святкується День захисника України, Покрови Пречистої Богородиці, річниця створення Української повстанської армії та День Українського козацтва.
Що потрібно знати про ці свята - читайте в нашому великому матеріалі.
Українські воїни, які захищають країну від агресора (фото: wikipedia.org)
Це найбільше національне свято було встановлене на 14 жовтня у 2014 році. Вже у 2015 році його зробили неробочим днем. Святкується він у 2020 році в середу, а це значить, що в цей день, крім подарунків і приємних подій на вас чекає ще й відпочинок від роботи.
Про бажання перенести святкування Дня Захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня експрезидент України Петро Порошенко заявив під час своєї промови 24 серпня 2014 року на День Незалежності України. 8 жовтня 2014 Український інститут національної пам'яті підтримав ініціативу президента відзначати День захисника України Покрив день, обґрунтовуючи це традицією почитати українське військо саме в цей день. Разом з тим в Україні було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни, яке випадало на 23 лютого.
Традиції
У цей день заведено дарувати подарунки захисникам України на знак подяки за їхню працю, жертви та ризики. В цей день згадують загиблих на війні, а також проводять масштабні концерти в містах, присвячені вшануванню тих, хто зараз захищає Україну в ООС і на інших територіях.
Богородиця - покровителька українських воїнів (фото: wikipedia.org)
Покров Пресвятої Богородиці — неперехідне велике православне свято, що відзначається Православною церквою 14 жовтня.
В основу свята покладено переказ про появу Андрія, Христа, Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері. Богослужбові особливості багато в чому відповідають Богородичним дванадесятим святам, хоча саме свято Покрови Пресвятої Богородиці належить до великих недвунадесятих свят.
Покров Пресвятої Богородиці шанувався в Київській Русі як символ особливого заступництва Богоматері Руської землі. На думку дослідників, велике значення для середньовічної Русі мав "закладений в символі Покриву громадський початок". Специфіка цього свята полягає в шануванні образів Церкви як "покрова, огорожі, захисту".
Традиції та прикмети
Цей день був тісно пов'язаний з безліччю прикмет, а також традицій, присвячених початку зими та закінчення осіннього періоду. Вважається, що Покрова – перше по-справжньому осіннє свято. З цього дня розпочиналися вечірні дівочі посиденьки та осінній весільний сезон.
У народній традиції цей день відзначалася зустріч осені з зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який "окривав" землю, вказуючи на близькість зимових холодів.
"Сучасні" козаки (фото: wikipedia.org)
Це свято було започатковано в Україні 1999 року. Президент України, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення, визначив цю дату своїм указом.
В Україні немає більш важливого чинника, який би був і центром, і перехрестям, і змістом переважної більшості соціальних процесів, та важливішого компонента національної й територіальної консолідації, ніж козацтво. Саме цей феномен сприяв виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення всього національного, самобутнього. Це свято стало основою для заснування Дня захисника України та окремим днем вшанування основ формування української нації.
Воїни УПА (фото: wikipedia.org)
14 жовтня також святкується 78 річниця створення УПА, яка була сформована в 1942 році. Саме на Волині, за даними істориків, в урочищі Вовчак Турійського 14 жовтня зародилася Українська повстанська армія. У 1943-1944 роках тут діяла велика база УПА під назвою "Січ".
День створення УПА завжди був "народним" і реалізовувався у вигляді вуличної активності, в тому числі факельної ходи.
Зараз важко сказати, коли почалося масове святкування, але, швидше за все, це відбулося в 1991 чи 1992 році. Вже в середині 90-х організовані націоналістами факельні ходи 14 жовтня проходили навіть у районних центрах областей Галичини.
Раніше ми писали, що Українцям додали багато вихідних і перенесли свята у жовтні. Як змінився календар – читайте в нашому матеріалі.