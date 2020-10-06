14 жовтня відзначається відразу чотири свята: чим вони важливі для кожного з нас

14 жовтня - значуща дата для українців, бо в цей день щорічно святкується чотири великих свята - національні та релігійні. В цю дату святкується День захисника України, Покрови Пречистої Богородиці, річниця створення Української повстанської армії та День Українського козацтва.

Що потрібно знати про ці свята - читайте в нашому великому матеріалі.

День захисника України

Українські воїни, які захищають країну від агресора (фото: wikipedia.org)

Це найбільше національне свято було встановлене на 14 жовтня у 2014 році. Вже у 2015 році його зробили неробочим днем. Святкується він у 2020 році в середу, а це значить, що в цей день, крім подарунків і приємних подій на вас чекає ще й відпочинок від роботи.

Про бажання перенести святкування Дня Захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня експрезидент України Петро Порошенко заявив під час своєї промови 24 серпня 2014 року на День Незалежності України. 8 жовтня 2014 Український інститут національної пам'яті підтримав ініціативу президента відзначати День захисника України Покрив день, обґрунтовуючи це традицією почитати українське військо саме в цей день. Разом з тим в Україні було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни, яке випадало на 23 лютого.

Традиції

У цей день заведено дарувати подарунки захисникам України на знак подяки за їхню працю, жертви та ризики. В цей день згадують загиблих на війні, а також проводять масштабні концерти в містах, присвячені вшануванню тих, хто зараз захищає Україну в ООС і на інших територіях.

День святої Покрови Пречистої Богородиці

Богородиця - покровителька українських воїнів (фото: wikipedia.org)

Покров Пресвятої Богородиці — неперехідне велике православне свято, що відзначається Православною церквою 14 жовтня.

В основу свята покладено переказ про появу Андрія, Христа, Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері. Богослужбові особливості багато в чому відповідають Богородичним дванадесятим святам, хоча саме свято Покрови Пресвятої Богородиці належить до великих недвунадесятих свят.

Покров Пресвятої Богородиці шанувався в Київській Русі як символ особливого заступництва Богоматері Руської землі. На думку дослідників, велике значення для середньовічної Русі мав "закладений в символі Покриву громадський початок". Специфіка цього свята полягає в шануванні образів Церкви як "покрова, огорожі, захисту".

Традиції та прикмети

Цей день був тісно пов'язаний з безліччю прикмет, а також традицій, присвячених початку зими та закінчення осіннього періоду. Вважається, що Покрова – перше по-справжньому осіннє свято. З цього дня розпочиналися вечірні дівочі посиденьки та осінній весільний сезон.

У народній традиції цей день відзначалася зустріч осені з зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який "окривав" землю, вказуючи на близькість зимових холодів.

День Українського козацтва

"Сучасні" козаки (фото: wikipedia.org)

Це свято було започатковано в Україні 1999 року. Президент України, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення, визначив цю дату своїм указом.

В Україні немає більш важливого чинника, який би був і центром, і перехрестям, і змістом переважної більшості соціальних процесів, та важливішого компонента національної й територіальної консолідації, ніж козацтво. Саме цей феномен сприяв виробленню такого способу життя українського етносу, який допоміг йому вижити в умовах не тільки відсутності власної держави, але й за часів тотального знищення всього національного, самобутнього. Це свято стало основою для заснування Дня захисника України та окремим днем вшанування основ формування української нації.

Річниця створення Української повстанської армії

Воїни УПА (фото: wikipedia.org)

14 жовтня також святкується 78 річниця створення УПА, яка була сформована в 1942 році. Саме на Волині, за даними істориків, в урочищі Вовчак Турійського 14 жовтня зародилася Українська повстанська армія. У 1943-1944 роках тут діяла велика база УПА під назвою "Січ".

День створення УПА завжди був "народним" і реалізовувався у вигляді вуличної активності, в тому числі факельної ходи.

Зараз важко сказати, коли почалося масове святкування, але, швидше за все, це відбулося в 1991 чи 1992 році. Вже в середині 90-х організовані націоналістами факельні ходи 14 жовтня проходили навіть у районних центрах областей Галичини.

Раніше ми писали, що Українцям додали багато вихідних і перенесли свята у жовтні. Як змінився календар – читайте в нашому матеріалі.