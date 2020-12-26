До +15 градусов тепла и дожди: синоптики уточнили прогноз на Новый год и Рождество 2021

Погода в Украине на Новый год и Рождество 2021 будет аномально теплой и с дождями. По данным синоптиков, локально столбики термометров будут достигать +8… +15 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января. Уже к Рождеству, празднуемому 7 января, специалисты говорят о снижении среднесуточной температуры, однако сильных морозов все равно не ожидается. Детальный прогноз опубликован на метеорологическом ресурсе Gismeteo.

Как сообщается, традиционно теплее всего в Украине на Новый год будет на юге страны, а также в центральных и западных областях. Там 31 декабря ожидается в среднем от +5 (во Львовской области) до +10 градусов (в Одесской области). Аномально высокими будут температуры на Крымском полуострове, где к последнему дню 2020 года ожидается до +15 градусов в течение дня.

На востоке и севере Украины столбики термометров будут держаться в рамках 0… +3 градусов днем и с небольшими минусами в ночное время.

По прогнозам синоптиков, 1 января северо-восточные, центральные, западные и некоторые южные области накроет дождь. В случае заморозков, как на востоке, на дорогах может возникнуть опасная гололедица.

В Рождество в Украине ожидается менее теплая погода, но при этом и осадков будет меньше. Так, На востоке, севере, в центре страны ожидается преимущественно от 0 до +2 градусов в течение суток. При этом на западе и юге нашей страны ожидается более теплая погода – до +5 градусов выше нуля. В Киеве при этом на 7 января прогнозируется выпадение осадков.

Карты погоды на месяц с декабря 2020 по январь 2021:

Погода в Киеве на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Харькове на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Луганске на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода во Львове на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Донецке на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Запорожье на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Одессе на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Погода в Крыму на Новый год и Рождество 2021 (скриншот: gismeteo.ua)

Напомним, что недавно в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что синоптики в прогнозе на первую половину января 2021 рассказывали, что в Украину идет аномальное потепление до +16.