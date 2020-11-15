15 ноября не просите о помощи и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 15 ноября православные христиане чествуют святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, которые во время царствования Сапора II пострадали за Веру в IV веке в Персии, были подвергнуты мучениям, совершали чудеса своими молитвами и обернули в христианство многих язычников.

В народе праздник получил название Житницы или Акиндинов день, и был приурочен сушению зерна над огнем, переносу работы в дом. На украинских землях издавна в эту дату соблюдали особые правила и обычаи, чтобы не навлечь на себя и близких беду.

Как гласят церковные предания, святые мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист, Аффония, Елпидифор и другие стойко сносили все экзекуции, которые велел учинить над ними царь, обвиняя в колдовстве.

Они выдерживали многочасовые удары плетями, силою молитв спаслись от огня от костра, над которым их подвесили, а веревки сами распались, из-за хулы имени Господа царем сделали так, что он онемел. Когда же они из жалости вернули властителю речь, тот приказал воинам обезглавить семь тысяч христиан.

15 ноября христиане чтят память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников (фото из открытых источников)

В этот день именины отмечают: Доминика, Константин, Маркиан и Альберт.

Какие традиции в этот праздник

Наши предки в Акиндинов день говорили: "Акиндин разжигает овин, Пигасия солнце гасит", что означалось сокращение продолжительности светового дня.

Обычно все работы переносили с уже в дом, и выполняли их при свете свечи.

В этот день принято было обминать коноплю и лен и готовить их к продаже или прядению.

Также верили, что девушки могли узнать своего суженого - если внезапно сильно забилось сердце, значит рядом проходит будущий муж.

Люди старались до захода солнца обязательно попросить прощения у всех, с кем были ссоры и кого недавно обидели - иначе конфликт только усилится, и может даже начаться вражда.

Что нельзя делать в этот день

Очень дурной приметой считали начало путешествия в эту дату. Верили, что сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу, а лучше провести время дома с родными, друзьями и близкими.

Запрещалось в этот день выяснять отношения и конфликтовать.

Также суеверные считали, что сегодня нельзя обращаться за помощью - это может спровоцировать серьезный конфликт и сулило проблемы с достатком в семье.

Говорили, что давать деньги в этот день левой рукой и передавать из рук в руки нельзя - иначе у вас могут забрать удачу.

Главные приметы в день святых Акиндина и Пигасия

Если сегодня пошел дождь, то вскоре и зима придет;

Если в этот день низкий туман, значит зима будет мягкая;

Если сегодня ненастная погода, то продержится такая до 30 января;

Если в эту дату выпадет много снега - в следующем году будет богатый сенокос;

Когда весь день сегодня спит кошка - жди скорые холода.

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