15 ноября не просите о помощи и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день

15 ноября почитают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников
Какой сегодня праздник. 15 ноября православные христиане чествуют святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, которые во время царствования Сапора II пострадали за Веру в IV веке в Персии, были подвергнуты мучениям, совершали чудеса своими молитвами и обернули в христианство многих язычников.
В народе праздник получил название Житницы или Акиндинов день, и был приурочен сушению зерна над огнем, переносу работы в дом. На украинских землях издавна в эту дату соблюдали особые правила и обычаи, чтобы не навлечь на себя и близких беду.
Как гласят церковные предания, святые мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист, Аффония, Елпидифор и другие стойко сносили все экзекуции, которые велел учинить над ними царь, обвиняя в колдовстве.
Они выдерживали многочасовые удары плетями, силою молитв спаслись от огня от костра, над которым их подвесили, а веревки сами распались, из-за хулы имени Господа царем сделали так, что он онемел. Когда же они из жалости вернули властителю речь, тот приказал воинам обезглавить семь тысяч христиан.
15 ноября христиане чтят память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников (фото из открытых источников)
В этот день именины отмечают: Доминика, Константин, Маркиан и Альберт.
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