15 листопада не просіть про допомогу і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день

15 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасія та семи тисяч мучеників
Яке сьогодні свято. 15 листопада православні християни вшановують святих Акиндіна, Пигасія і 7 тисяч мучеників, які під час царювання Сапора II постраждали за Віру в IV столітті в Персії, були піддані катуванням, робили чудеса своїми молитвами та обернули на християнство багатьох язичників.
В народі свято отримало назву Житниці чи Акиндінів день, і було приурочене сушінню зерна над вогнищем, перенесенню роботи в хату. На українських землях здавна в цю дату дотримувалися особливих правил та звичаїв, щоб не накликати на себе і близьких біду.
Як свідчать церковні перекази, святі мученики Акиндін, Пигасій, Анемподист, Аффонія, Елпидіфор та інші стійко зносили усі екзекуції, які наказав вчинити над ними цар, звинувачуючи у чаклунстві.
Вони витримували багатогодинні удари батогами, силою молитов врятувалися від вогню від багаття, над яким їх підвісили, а мотузки самі розпались, через хулу імені Господа царем зробили так, що він онімів. Коли ж вони з жалю повернули володарю мовлення, той наказав воїнам обезголовити сім тисяч християн.
15 листопада християни вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасія і 7 тисяч мучеників (фото з відкритих джерел)
У цей день іменини відзначають: Домініка, Костянтин, Маркіян та Альберт.
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