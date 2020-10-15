15 октября не пейте алкоголь и не ругайтесь: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. В этот день христиане почитают святых мучеников Киприана и Иустину Антиохийских и Феоктиста. В народе праздник имеет название Киприанов день, Куприян и Устинья. Дата считается полной опасностей - ведь по поверьям в этот день нечистая сила особенно активничает и пытается причинить максимальный вред слабым верой людям, вплоть до лишения жизни. Поэтому наши предки обращали особое внимание на правила и традиции в праздник, молили преподобных о заступничестве и защите от злых чар.

По церковным легендам, Киприан и Иустина жили в III веке в Антиохии (современная Сирия) и сначала были язычниками. Девушка под впечатлением от услышанной проповеди приняла христианство и даже уговорила своих родителей последовать примеру. Киприян считался главным жрецом и могущественным колдуном, который овладел искусством магии в крупнейших центрах язычества того времени и прославился силой управлять стихиями, вызывать мертвецов, насылать болезни и зазывать злых духов. Однажды юноша Аглаид, который безуспешно сватался к Иустине (Юстине), попросил мага приворожить христианку. Все заклятия Киприана, включая мор в городе, девушка смогла отвести при помощи молитвы Господу и строгого поста.

Чародей, по преданиям, понял все бессилие черной магии перед Богом, раскаялся и тоже принял христианство, и даже через год стал епископом. Обоих за обращение многих язычников в Веру отправили в Никомедию, где римский император Диоклетиан приказал их казнить. Воин Феоктист, увидев муки праведников, также стал христианином, и вместе с Киприаном и Иустиной в 304 году был убит.

Мученики Киприан и Юстина (фото: vseikony.ru)

История о мучениках была очень популярна в Средние века в Европе и нашла отражение в разных произведениях искусства. Считают также, что она повлияла на создание легенды о Фаусте.

15 октября в народе на Киприянов день верили, что бесы охотятся за душами людей, у которых или пошатнулась вера, или рассудок затуманен частым употреблением спиртного. Предки говорили, что злые духи могут довести человека до отчаяния и подтолкнуть к суициду.

Считалось, что черти могут ходить по улицам в виде незнакомцев или перевоплощаться в бродячих животных. Отсюда пошло важное правило - в этот день не пускать в свой дом чужих людей или зверей, так как они могут привести за собой болезни и сглазы.

Нужно сказать, что от порчи и заклятий мужчины просили заступничества у Киприана, а женщины - Иустины. Православные ходили в церковь и ставили свечи перед иконами, говорили специальные молитвы-тропари.

Главные приметы в Киприанов день:

Если 15 октября появился иней, значит установится солнечная сухая погода;

Холодный ветер с дождями в праздничный день сулил сильные морозы зимой;

Если в Киприанов день листья с деревьев быстро опадает, значит нужно ждать скорых холодов и ненастья;

Если в этот день выпал снег - зима придет совсем скоро;

Еще одним предвестником зимней стужи называли восточный или северный ветер в праздничный день.

Что нельзя делать в этот день

В этот день категорически нельзя сквернословить и ругаться

Нельзя употреблять спиртные напитки

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра - могут испугать бесы.

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