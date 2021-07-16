16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины

16 июля отмечается Маков день, или Мокий. Считалось, что этот день несчастливый, поэтому сегодня не стоит начинать никаких дел. На Маков день собирали семена мака и пытались закончить сенокос, ведь впереди были дожди.

Еще одно название праздника 16 июля – Стожары. Именно так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет. С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

В этот день лучше не начинать ничего нового и быть осторожным. Православная церковь также в этот день почитает память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в VI веке.

Главные приметы этого дня

Гром во время грозы не стихает – непогода будет длительной.

Комары и мошки вьются кругами – погода будет ясной в течение всей недели.

Собака на Мокия много спит и мало ест – будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

Не начинайте ничего нового в этот день.

Будьте осторожны в делах.

День ангела в этот день празднуют– Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк (Марк), Никодим, Александр, Филипп (Филипп).