18 декабря - Саввин день: что обязательно нужно сделать для удачи, приметы

18 декабря православные чтят память преподобного Саввы Освященного (439 - 532 годы жизни), который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр. В народе праздник называют Саввин день, который имеет свои традиции и строгие запреты.
Савва родился в Каппадокии в благочестивой христианской семье, и уже с восьми лет жил в монастыре святой Флавианы. Мальчик быстро овладел наукой грамоты и изучил Священное Писание. В 17-летнем возрасте он постригся в монахи и через некоторое время слава о благочестивом Савве широко разошлась по региону. По церковным преданиям, он молился и творил чудеса.
Савва путешествовал, был отшельником, и возле пещеры, в которой он жил, вскоре образовалась община и был построен храм, который впоследствие назвали Велкой лаврой преподобного Саввы Освященного.
Святой составил первое правило монашеской богослужебного устава (Иерусалимский Типикон). Он был введен в общежительных обителях всей Палестины, откуда распространился по всему Православному Востоке, а на украинских землях в широком употреблении появился со времени митрополита Киевского Киприана.
Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря не работали.
Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.
Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.
На Савву продолжался пост, и главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста.
Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.
Именины в этот день празднуют – Захар, Геннадий, Илья, Сергей.
Как мы ранее писали, синоптики обновили прогноз погоды на День святого Николая.