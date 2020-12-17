Синоптики обновили прогноз погоды на День святого Николая

Приближается любимый украинцами праздник - День святого Николая. Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что 19, декабря, суббота пройдет без особых осадков и мороза - наоборот на улице будет не по-зимнему тепло.

Как сообщил эксперт "Обозревателю", температура воздуха в этот день будет около 0 градусов, ночью – мороз до -2 градусов, а днем – до +2.

"Возможна какая-то морось, будет облачно", – сказал Роман Мурмыло.

Такой прогноз погоды касается практически всей территории страны, включая южные регионы Украины.

Напомним, что День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками. Православные чествуют святого Николая, известного многими чудесами, 19 декабря. Его называют подражателем святой жизни Христа и носителем добродетели.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на зиму. По его мнению, снег может пролежать 110 дней. Также он оставил прогноз на канун Нового года. По его словам, морозов не будет.

До этого сообщалось, что ранее синоптики рассказывали о нескольких периодов похолоданий в декабре. Последний из прогнозируемых выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -26 градусов.