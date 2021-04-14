18-летняя Вербинец рассекретила гонорар Монатика после пышного празднования своего дня рождения (видео)

Первым девушка заказала Юрия Горбунова. Он представлял участников развлекательной программы, в которой выступали иллюзионисты Magic Five, группа Rumbero's. А звездой программы стал мультиартист Дмитрий Монатик.

Сама Вербинец рассказала, что на шумное празднование она "спустила" около 3 миллионов гривен. Из них на гонорары звездам пошло 120 тысяч евро. Она отметила, что половина этого гонорара ушло Дмитрию Монатику, то есть 60 тысяч евро.

Дмитрий Монатик пел на дне рождении у Юлии Вербинец (instagram.com/verbaaa)

Возможно, Юлия при этом округлила (или завысила) сумму гонорара популярного артиста за выступление на частной вечеринке. Но, может, и нет.

Отметим, что в сети пишут, что гонорар музыканта на корпоративе обычно составляет 20 тысяч евро.

К слову, на специальных экранах транслировали поздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

В этом видео смотрите, как проходил шикарный день рождения юной блогерши в Ивано-Франковске.

Юлия Вербинец отметила день рождения с украинскими звездами

Откуда деньги

Сама юная блогерша рассказала, что на празднование совершеннолетия потратила все заработанные деньги. Она совершенно не жалеет о бешеных растратах и считает, что "сладкие 18" бывают только раз в жизни.

Отметим, что Юлия Вербинец занимает в списке самых популярных украинских инфлюенсеров по версии Forbes 21-е место. С помощью своего блога она заработала на трехкомнатную квартиру в Ивано-Франковске и новый Mercedes.

В своем аккаунте в Instagram у девушки 3 миллиона 100 тысяч подписчиков.