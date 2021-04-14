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18-річна Вербинець розсекретила гонорар Монатіка після пишного святкування свого дня народження (відео)

Автор: Людмила Жукова

18-річна блогерша Юлія Вербинець з Івано-Франківська з розмахом відзначила своє повноліття. Вона влаштувала грандіозну вечірку в свою честь і запросила туди зірок українського шоу-бізнесу, гонорари яких обійшлися у просто космічні суми.

Весь звіт шикарного святкування Вербинець транслювала в Instagram-stories.

Першим дівчина замовила Юрія Горбунова. Він представляв учасників розважальної програми, в якій виступали ілюзіоністи Magic Five, група Rumbero's. А зіркою програми став мультиартист Дмитро Монатік.

Сама Вербинець розповіла, що на гучне святкування вона "спустила" близько 3 мільйонів гривень. З них на гонорари зіркам пішло 120 тисяч євро. Вона зазначила, що половина цього гонорару пішло Дмитру Монатіку, тобто 60 тисяч євро.

Дмитро Монатік співав на дні народження у Юлії Вербинець (instagram.com/verbaaa)

Можливо, Юлія при цьому округлила (або завищила) суму гонорару популярного артиста за виступ на приватній вечірці. Але, може, і ні.

Відзначимо, що в мережі пишуть, що гонорар музиканта на корпоративі зазвичай становить 20 тисяч євро.

До речі, на спеціальних екранах транслювали привітання від Потапа, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.

У цьому відео дивіться, як проходив шикарний день народження юної блогерки в Івано-Франківську.

Юлія Вербинець відзначила день народження з українськими зірками

Звідки гроші

Сама юна блогерша розповіла, що на святкування повноліття витратила всі зароблені гроші. Вона абсолютно не шкодує про скажені розтрати і вважає, що "солодкі 18" бувають тільки раз у житті.

Зазначимо, що Юлія Вербинець займає в списку найбільш популярних українських інфлюенсерів за версією Forbes 21-е місце. З допомогою свого блогу вона заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий Mercedes.

Як ми писали раніше, мама 8-річної блогерки, яка закрутила роман з хлопчиком, дала відверте інтерв'ю.

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