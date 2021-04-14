18-річна Вербинець розсекретила гонорар Монатіка після пишного святкування свого дня народження (відео)

18-річна блогерша Юлія Вербинець з Івано-Франківська з розмахом відзначила своє повноліття. Вона влаштувала грандіозну вечірку в свою честь і запросила туди зірок українського шоу-бізнесу, гонорари яких обійшлися у просто космічні суми.
Весь звіт шикарного святкування Вербинець транслювала в Instagram-stories.
Першим дівчина замовила Юрія Горбунова. Він представляв учасників розважальної програми, в якій виступали ілюзіоністи Magic Five, група Rumbero's. А зіркою програми став мультиартист Дмитро Монатік.
Сама Вербинець розповіла, що на гучне святкування вона "спустила" близько 3 мільйонів гривень. З них на гонорари зіркам пішло 120 тисяч євро. Вона зазначила, що половина цього гонорару пішло Дмитру Монатіку, тобто 60 тисяч євро.
Можливо, Юлія при цьому округлила (або завищила) суму гонорару популярного артиста за виступ на приватній вечірці. Але, може, і ні.
Відзначимо, що в мережі пишуть, що гонорар музиканта на корпоративі зазвичай становить 20 тисяч євро.
До речі, на спеціальних екранах транслювали привітання від Потапа, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.
У цьому відео дивіться, як проходив шикарний день народження юної блогерки в Івано-Франківську.
Юлія Вербинець відзначила день народження з українськими зірками
Сама юна блогерша розповіла, що на святкування повноліття витратила всі зароблені гроші. Вона абсолютно не шкодує про скажені розтрати і вважає, що "солодкі 18" бувають тільки раз у житті.
Зазначимо, що Юлія Вербинець займає в списку найбільш популярних українських інфлюенсерів за версією Forbes 21-е місце. З допомогою свого блогу вона заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий Mercedes.
Як ми писали раніше, мама 8-річної блогерки, яка закрутила роман з хлопчиком, дала відверте інтерв'ю.