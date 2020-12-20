20 декабря не мойте голову и забудьте о покупках: что можно и нельзя делать в день Амвросия

Какой сегодня праздник. 20 декабря христиане чествуют святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии в Милане в IV веке, вел борьбу с языческими ценностями и традициями, прославился проповедями, реформами и богословскими трудами.

Легенды гласят, что епископ Миланский совершал чудеса, и однажды во Флоренции воскресил умершего мальчика.

Авторитет Амвросия был огромный - его проповеди оказывали влияние не только на простых граждан, но и к мнению святителя прислушивались римский император, персидские мудрецы и даже правители соседних стран. Так, царица одного из германских племен Фритигильда благодаря переписке с епископом не только сама приняла христианство, но и обратила в Веру свой народ.

Народное название праздника - Амвросий или день Амвросия. В эту дату бытовало выражение "Амвросий праздники отбросил", что означало, что до самого Рождества больших церковных праздников уже не будет.

В этот день именины отмечают: Василий, Антон, Павел, Петр, Григорий, Амвросий, Иван.

20 декабря христиане чтят память святого Амвросия Медиоланского (фото: foma.in.ua)

Традиции этого дня

По обычаям на Амвросия родные собирались вместе за праздничной вечерей - это символизировало семейное единение, сплоченность. Верили, что тогда вся родня весь год будет жить в согласии и убережет себя от ссор.

Хотя тяжелый физический труд в праздничную дату не разрешался, принято было заготавливать продукты, убирать в доме и заниматься другими делами по хозяйству - но только не перегибать палку.

Хозяйки 20 декабря подавали на стол блюда с учетом рождественского поста.

Что нельзя делать в этот день

Важным запретом для женщин на Амвросия являлось шитье, вязание и стирка белья - за нарушение таких правил на женщину могли обрушиться несчастья и болезни.

Девушкам строго запрещалось в этот день расчесывать волосы и мыть голову, иначе красота могла померкнуть, и еще долго придется ждать замужества.

Суеверные считали, что в этот праздник лучше не делать дорогостоящих покупок, так как радости они не принесут, а испортятся - быстро.

Под "табу" попадали обильные гулянки, слишком бурное веселье и громкое пение - верили, что если удержаться от веселья до конца дня, то не будете болеть всю зиму.

Главные приметы в день Амвросия

Если на Амвросия солнце закрывает дымка - жди серьезную непогоду;

Если 20 декабря идет снег, значит лето будет дождливым;

Если в праздник солнце закрывают облака, значит вскоре будет сильный снегопад;

Если в этот день ясная погода без осадков - летом тоже будет сухо.

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