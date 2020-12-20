20 декабря не мойте голову и забудьте о покупках: что можно и нельзя делать в день Амвросия

Какой сегодня праздник. 20 декабря христиане чествуют святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии в Милане в IV веке, вел борьбу с языческими ценностями и традициями, прославился проповедями, реформами и богословскими трудами.
Легенды гласят, что епископ Миланский совершал чудеса, и однажды во Флоренции воскресил умершего мальчика.
Авторитет Амвросия был огромный - его проповеди оказывали влияние не только на простых граждан, но и к мнению святителя прислушивались римский император, персидские мудрецы и даже правители соседних стран. Так, царица одного из германских племен Фритигильда благодаря переписке с епископом не только сама приняла христианство, но и обратила в Веру свой народ.
Народное название праздника - Амвросий или день Амвросия. В эту дату бытовало выражение "Амвросий праздники отбросил", что означало, что до самого Рождества больших церковных праздников уже не будет.
В этот день именины отмечают: Василий, Антон, Павел, Петр, Григорий, Амвросий, Иван.
20 декабря христиане чтят память святого Амвросия Медиоланского (фото: foma.in.ua)
По обычаям на Амвросия родные собирались вместе за праздничной вечерей - это символизировало семейное единение, сплоченность. Верили, что тогда вся родня весь год будет жить в согласии и убережет себя от ссор.
Хотя тяжелый физический труд в праздничную дату не разрешался, принято было заготавливать продукты, убирать в доме и заниматься другими делами по хозяйству - но только не перегибать палку.
Хозяйки 20 декабря подавали на стол блюда с учетом рождественского поста.
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