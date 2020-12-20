20 грудня не мийте голову і забудьте про покупки: що можна і не можна робити у день Амвросія

Яке сьогодні свято. 20 грудня християни вшановують святого Амвросія Медіоланського, який жив в Італії в Мілані в IV столітті, вів боротьбу з язичницькими цінностями та традиціями, прославився проповідями, реформами і богословськими працями.

Легенди свідчать, що єпископ Міланський здійснював чудеса, і одного разу у Флоренції воскресив померлого хлопчика.

Авторитет Амвросія був величезний - його проповіді впливали не тільки на простих громадян, але і до святителя дослуховувалися римський імператор, перські мудреці та навіть правителі сусідніх країн. Так, цариця одного з германських племен Фрітигільда завдяки листуванню з єпископом не тільки сама прийняла християнство, але й навернула до Віри свій народ.

Народна назва свята - Амвросій або день Амвросія. В цю дату побутував вислів "Амвросій свята відкинув", що означало, що до самого Різдва великих церковних свят вже не буде.

У цей день іменини відзначають: Василь, Іван, Павло, Петро, Григорій, Амвросій, Іван.

20 грудня християни вшановують пам'ять святого Амвросія Медіоланського (фото: foma.in.ua)

Традиції цього дня

За звичаями на Амвросія рідні збиралися разом на святкову вечерю - це символізувало сімейне єднання, згуртованість. Вірили, що тоді вся рідня весь рік житиме у згоді та вбереже себе від сварок.

Хоча важка фізична праця у святкову дату не дозволялася, було заведено заготовлювати продукти, прибирати в хаті та займатися іншими справами по господарству - але тільки не перегинати палицю.

Господині 20 грудня подавали на стіл страви з урахуванням різдвяного посту.

Що не можна робити в цей день

Важливою забороною для жінок на Амвросія було шиття, в'язання та прання білизни - за порушення таких правил на жінку могли обвалитися нещастя і хвороби.

Дівчатам суворо заборонялося в цей день розчісувати волосся і мити голову, інакше краса могла потьмяніти, і ще довго доведеться чекати на заміжжя.

Забобонні вважали, що у це свято краще не робити дорогих покупок, оскільки радості вони не принесуть, та й зіпсуються - швидко.

Під "табу" потрапляли великі гулянки, занадто бурхливі веселощі та гучний спів - вірили, що якщо утриматися від веселощів до кінця дня, то не будете хворіти всю зиму.

Головні прикмети у день Амвросія

Якщо на Амвросія сонце закриває серпанок - чекай на серйозну негоду;

Якщо 20 грудня йде сніг, значить літо буде дощовим;

Якщо у свято сонце закривають хмари, значить незабаром буде сильний снігопад;

Якщо в цей день ясна погода без опадів - влітку теж буде сухо.

Як повідомлялося, раніше Епіфаній розповів, чи зможуть українці відвідати церкву на Різдво і в період локдауну.

Також ми писали про те, що нещодавно українцям нагадали головне правило Різдвяного посту.