Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать

20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником".
В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.
В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.
Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
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