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Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать

Автор: Lite

20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником".

В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.

В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.

Что можно и нужно сделать в этот день

  • 20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
  • Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.
  • Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.
  • Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.

Что нельзя делать 20 марта

  • Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.
  • Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.
  • Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.

Народные приметы на день весеннего равноденствия

  • Если с крыш капает вода - год будет плодородным.
  • К вечеру похолодало - к заморозкам.
  • Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.
  • Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.
  • Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.

Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Ранее появился календарь выходных, рабочих и праздничных дней на апрель 2021, и месяц будет уникальным.

Также мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома.

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