Сьогодні - день весняного рівнодення: що потрібно обов'язково зробити

20 березня православні християни вшановують пам'ять великомученика Василя, якого в народі ще називають "Капельником".
У чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 20 березня - читайте нижче в нашому матеріалі.
В цей день православні християни поклонялися чудодійній іконі "Споручниця грішних". Їй молилися про порятунок від недуг. Раніше на Василя-Капельника починалися довгоочікувані відлиги, текли струмки. Крім того, 20 березня - день весняного рівнодення - енергетично дуже сильний день.
Іменини сьогодні крім Василя відзначають також: Анна, Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.
Раніше з'явився календар вихідних, робочих та святкових днів на квітень 2021, і місяць буде унікальним.
Також ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку.