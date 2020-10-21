UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

21 октября нельзя рассказывать о снах: главные запреты и приметы дня

Автор: Lite

Традиционно с 21 октября ждут сильные похолодания

Какой сегодня праздник. 21 октября в православной церкви традиционно почитают святых Трифона и Пелагею. В народе день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона и Пелагеи все холоднее". Также 21 октября отмечают День яблока. Именно сегодня наши предки ждали настоящих похолоданий и были очень осторожными в быту, так как риск происшествий возрастал. Что можно и категорически запрещено делать, а также все народные приметы на сегодня – в нашей статье.

В этот день именины традиционно отмечают Таисии, Ульяны, Татьяны, Надежды, Марии, Ивана, Елизаветы, Дмитрии, Викторы, Владимиры и Василии.

Что можно делать сегодня

Традиционно в этот день занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь, таким образом, к наступающей зиме. Крестьяне в этот день, пока вода коркой льда не покрылась, на дно водоемов опускали на хранение плотно закупоренные бочки с засоленными огурцами. Дело в том, что подо льдом температура воды всегда стабильная и не опускается ниже +4°C. Такие условия являются идеальными для хранения солений. Весной бочки доставали из воды и на столах появлялись необыкновенно вкусные соленые огурцы.

Что запрещено делать 21 октября

В этот день нельзя болтать попусту и сплетничать. Также сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. В противном случае все негативные слова обернуться против того, кто их произнес.

Самые читаемые новости

21 октября запрещено бездельничать. Считается, что те, кто будет работать продуктивно, сможет получить благодать от святой Пелагеи.

Также в этот день запрещено рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката – запрет не действует.

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий.

Народные приметы на 21 октября

  • Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло, жди ненастья.
  • Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
  • Облака низко плывут – к морозу.
  • Мышки норки с южной стороны делают – к суровой зиме.
  • Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, жди ненастья.
  • Лес посерел – к морозу.
  • Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.
  • Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимает – к суровой и снежной зиме.

Читайте также, сколько будем отдыхать в ноябре и какие праздники нас ждут.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздникивыходные