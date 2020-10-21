21 жовтня не можна розповідати про сни: головні заборони та прикмети дня

Яке сьогодні свято. 21 жовтня в православній церкві традиційно вшановують святих Трифона і Пелагею. У народі день називали Ознобиці, і казали: "З Трифона і Пелагеї все холодніше". Також 21 жовтня відзначають День яблука. Саме сьогодні наші предки чекали справжніх похолодань і були дуже обережними у побуті, бо ризик небезпечних випадків зростав. Що можна і категорично заборонено робити, а також всі народні прикмети на сьогодні – в нашій статті.

У цей день іменини традиційно відзначають Таїсії, Уляни, Тетяни, Надії, Марії, Івана, Єлизавети, Дмитри, Віктори, Володимири та Василі.

Що можна робити сьогодні

Традиційно в цей день займалися ремонтом, продажем і купівлею зимового одягу, готуючись таким чином до наступаючої зими. Селяни в цей день, поки вода не покрилася кіркою льоду, на дно водойм опускали на зберігання щільно закупорені бочки з засоленими огірками. Річ у тому, що під льодом температура води завжди стабільна і не опускається нижче +4°C. Такі умови є ідеальними для зберігання солінь. Навесні бочки діставали з води й на столах з'являлися надзвичайно смачні солоні огірки.

Що заборонено робити 21 жовтня

В цей день не можна базікати даремно і розпускати плітки. Також лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі. В іншому випадку всі негативні слова обернутися проти того, хто їх вимовив.

21 жовтня заборонено байдикувати. Вважається, що ті, хто буде працювати продуктивно, зможе отримати благодать від святої Пелагії.

Також у цей день заборонено розповідати погані сни до заходу. Вважається, що у такому випадку вони збудуться, або іншим чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів. А ось після заходу сонця – заборона не діє.

В цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.

Народні прикмети на 21 жовтня

Якщо зірки яскраво сяють, погода буде гарна. Якщо тьмяно, чекай негоди.

Якщо до цього дня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо місяць у колах, то літо засушливим буде.

Хмари низько пливуть – до морозу.

Мишки норки з південної сторони роблять – до суворої зими.

Якщо худобина до вечора поводиться неспокійно, чекай негоди.

Ліс посірів – до морозу.

Біля сонця туманний круг з'явився – до ясної та сухої погоди.

Дятел дерево знизу довбає і вгору піднімає – до суворої та сніжної зими.

Читайте також, скільки будемо відпочивати в листопаді та які свята нас чекають.