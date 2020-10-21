RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

21 жовтня не можна розповідати про сни: головні заборони та прикмети дня

Автор: Lite

Традиційно з 21 жовтня чекають сильні похолодання

Яке сьогодні свято. 21 жовтня в православній церкві традиційно вшановують святих Трифона і Пелагею. У народі день називали Ознобиці, і казали: "З Трифона і Пелагеї все холодніше". Також 21 жовтня відзначають День яблука. Саме сьогодні наші предки чекали справжніх похолодань і були дуже обережними у побуті, бо ризик небезпечних випадків зростав. Що можна і категорично заборонено робити, а також всі народні прикмети на сьогодні – в нашій статті.

У цей день іменини традиційно відзначають Таїсії, Уляни, Тетяни, Надії, Марії, Івана, Єлизавети, Дмитри, Віктори, Володимири та Василі.

Що можна робити сьогодні

Традиційно в цей день займалися ремонтом, продажем і купівлею зимового одягу, готуючись таким чином до наступаючої зими. Селяни в цей день, поки вода не покрилася кіркою льоду, на дно водойм опускали на зберігання щільно закупорені бочки з засоленими огірками. Річ у тому, що під льодом температура води завжди стабільна і не опускається нижче +4°C. Такі умови є ідеальними для зберігання солінь. Навесні бочки діставали з води й на столах з'являлися надзвичайно смачні солоні огірки.

Що заборонено робити 21 жовтня

В цей день не можна базікати даремно і розпускати плітки. Також лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі. В іншому випадку всі негативні слова обернутися проти того, хто їх вимовив.

Популярні новини

21 жовтня заборонено байдикувати. Вважається, що ті, хто буде працювати продуктивно, зможе отримати благодать від святої Пелагії.

Також у цей день заборонено розповідати погані сни до заходу. Вважається, що у такому випадку вони збудуться, або іншим чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів. А ось після заходу сонця – заборона не діє.

В цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.

Народні прикмети на 21 жовтня

  • Якщо зірки яскраво сяють, погода буде гарна. Якщо тьмяно, чекай негоди.
  • Якщо до цього дня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.
  • Якщо місяць у колах, то літо засушливим буде.
  • Хмари низько пливуть – до морозу.
  • Мишки норки з південної сторони роблять – до суворої зими.
  • Якщо худобина до вечора поводиться неспокійно, чекай негоди.
  • Ліс посірів – до морозу.
  • Біля сонця туманний круг з'явився – до ясної та сухої погоди.
  • Дятел дерево знизу довбає і вгору піднімає – до суворої та сніжної зими.

Читайте також, скільки будемо відпочивати в листопаді та які свята нас чекають.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздникивыходные