22 декабря - день святой Анны: что категорически нельзя делать в эту дату, а что нужно совершить

22 декабря все православные чтят память святой Анны. Она считается покровительницей женщин, материнства и детей. Святой принято возносить молитвы в первую очередь о детях. Бездетные просят для себя познать родительское счастье, беременные о легких родах, мамы молятся за здоровье и счастье своих малышей.
На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.
В этот день женщины могут себе позволить расслабиться и отдохнуть. Впереди будет много времени для уборки и подготовки к грядущим праздниками.
Также женщинам, особенного беременным, нельзя 22 декабря заниматься рукоделием.
Запрещены ссоры, ругань и строгое наказание последует для тех, кто умышленного совершает дурные поступки.
Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
Именинники этого дня – Анна (Анна), Софрон, Степан (Стефан).
Как мы ранее писали, на новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда.