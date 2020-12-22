22 грудня - день святої Анни: що категорично не можна робити в цю дату, а що потрібно зробити

22 грудня всі православні вшановують пам'ять святої Анни. Вона вважається покровителькою жінок, материнства і дітей. Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Традиції і заборони цього дня

В цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання та підготовки до прийдешніх святами.

Також жінкам, особливого вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.

Заборонені сварки, лайка і суворе покарання буде для тих, хто умисного здійснює дурні вчинки.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.

Головні прикмети 22 грудня

Сніг падає на талу землю – людям важко буде жити (урожай у наступному році буде поганим), а на мерзлу – легше.

Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь триватиме довго.

Поки голки з модрини не обсиплються – снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.

Якщо на цибулинах багато одежинки – бути зимі холодною.

Перші і останні холоду небезпечні.

Перший сніг не обіцяє швидкої зими.

Поки лист з вишневих дерев не опал, скільки б снігу не випало – зима не настане відлига її зжене.

Після осінньої ожеледиці чекай дощу.

Холоднеча та нужа (потреба) – немає їх гірше.

Іменинники цього дня – Ганна (Ганна), Софрон, Степан (Стефан).

Як ми раніше писали, на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енду.