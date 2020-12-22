22 грудня - день святої Анни: що категорично не можна робити в цю дату, а що потрібно зробити

22 грудня всі православні вшановують пам'ять святої Анни. Вона вважається покровителькою жінок, материнства і дітей. Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.
В цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання та підготовки до прийдешніх святами.
Також жінкам, особливого вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.
Заборонені сварки, лайка і суворе покарання буде для тих, хто умисного здійснює дурні вчинки.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.
Іменинники цього дня – Ганна (Ганна), Софрон, Степан (Стефан).
Як ми раніше писали, на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енду.