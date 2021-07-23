23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день

23 июля православные христиане чествуют память святого Антония Печерского (983 - 1073 гг.), знаменитого церковного деятеля Киевской Руси, основателя Печерского монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строитель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киеве.
Праздник в народе прижился под названием Антоний Громоносец, так как на эту дату обычно приходились сильные грозы, и по ним предсказывали урожай.
Как гласят предания, преподобный Антоний (в миру - Антип) родом из Любеча под Черниговом отправился на гору Афон, где принял постриг, прожил несколько лет. После явления игумену его монастыря во сне Богородицы последовал ее указанию и вернулся на родину, чтобы способствовать развитию христианства и монашества.
Святой, как говорили, обладал даром предсказания и целительства. К нему сходились подвижники и ученики, приходил великий князь Изяслав. По благословению Антония на монастырской горе построили деревянную церковь, которая позже превратилась в Киево-Печерский монастырь. Киевская Лавра стала святыней православной церкви, и уже около тысячи лет является местом поклонения паломников.
23 июля именины отмечают: Александр, Антон, Даниил, Петр, Георгий, Степан, Роман, Леонтий.
Издавна бытовал обычай в эту дату собирать ряску в корзины, а потом брать ее вилами и кормить ею домашнюю птицу.
Кроме того, ряску использовали в качестве удобрения.
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