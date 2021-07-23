23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день

23 липня православні християни вшановують пам'ять святого Антонія Печерського (983 - 1073 рр.), знаменитого церковного діяча Київської Русі, засновника Печерського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничого собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці в Києві.
Свято в народі прижилося під назвою Антоній Громоносець, оскільки на цю дату зазвичай припадали сильні грози, і по них передбачали урожай.
Як свідчать перекази, преподобний Антоній (в миру - Антип) родом з Любеча під Черніговом відправився на гору Афон, де прийняв постриг, прожив кілька років. Після явлення ігумену його монастиря уві сні Богородиці дослухався її вказівки та повернувся на батьківщину, щоб сприяти розвитку християнства і чернецтва.
Святий, як говорили, володів даром передбачення і цілительства. До нього сходилися подвижники й учні, приходив великий князь Ізяслав. З благословення Антонія на монастирській горі побудували дерев'яну церкву, яка пізніше перетворилася на Києво-Печерський монастир. Київська Лавра стала святинею православної церкви, й уже близько тисячі років є місцем поклоніння паломників.
23 липня іменини відзначають: Олександр, Антон, Данило, Петро, Георгій, Степан, Роман, Леонтій.
З давніх-давен побутував звичай в цю дату збирати ряску в кошики, а потім брати її вилами та годувати нею домашню птицю.
Крім того, ряску використовували в якості добрива.
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