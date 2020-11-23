23 ноября путешествия лучше перенести: что можно и нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник. 23 ноября христиане почитают память святого Георгия Победоносца, который жил на заре христианской эпохи в III веке. При этом для многих верующих это очень близкий святой. Он прошел через невероятные страдания.

Святой великомученик Георгий Победоносец народился в Каппадокии (область в Малой Азии) и вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Святой Георгий поступил на службу в римское войско. Позже его приняли в стражи императора Диоклитиана со званием комита - одного из старших военачальников.

Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где его скрутили и отправили на муки в темницу.

Что нельзя делать 23 ноября?

Сегодня вечером лучше не выходить из дома;

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, путешествие лучше перенести.

Нельзя браться за новые дела и проекты.

Нельзя брать или давать ничего взаймы. Иначе счастья не будет весь следующий год.

Не нужно выяснять отношения и ругаться.

Не стоит разговаривать с незнакомцами иначе вас могут сглазить.

Что можно делать сегодня

Любые покупки будут удачными, поэтому можете смело отправляться на шоппинг.

Народные приметы на сегодня

Если утром видно иней, значит будет мороз;

Если на улице ветреная погода - стоит ожидать похолодание и метель;

Если на дороге грязь, то зима будет морозной;

Если выпало много снега, значит зима будет теплой;

Если туманно, значит близиться потепление;

Если воробьи громко чирикают - оттепель не за горами.

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