23 ноября путешествия лучше перенести: что можно и нельзя делать сегодня

23 ноября православные чтут память святого Георгия Победоносца
Какой сегодня праздник. 23 ноября христиане почитают память святого Георгия Победоносца, который жил на заре христианской эпохи в III веке. При этом для многих верующих это очень близкий святой. Он прошел через невероятные страдания.
Святой великомученик Георгий Победоносец народился в Каппадокии (область в Малой Азии) и вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.
Святой Георгий поступил на службу в римское войско. Позже его приняли в стражи императора Диоклитиана со званием комита - одного из старших военачальников.
Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где его скрутили и отправили на муки в темницу.
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