23 листопада подорожі краще перенести: що можна і не можна робити сьогодні

23 листопада православні вшановують святого Георгія Побідоносця
Яке сьогодні свято. 23 листопада християни вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який жив на зорі християнської епохи в III столітті. При цьому для багатьох вірян це дуже близький святий. Він пройшов через неймовірні страждання.
Святий великомученик Георгій Побідоносець народився в Каппадокії (область у Малій Азії) і виріс у християнській сім'ї. Його батько прийняв мученицьку кончину за Христа, коли Георгій був ще в дитячому віці. Мати переїхала з сином на батьківщину і виховала його в суворій благочесті.
Святий Георгій вступив на службу в римське військо. Пізніше його прийняли до варти імператора Діоклетіана зі званням комита - одного зі старших воєначальників.
Диоклитиан надав усім правителям повну свободу у розправі над християнами. Коли про це дізнався святий Георгій, то роздав свою спадщину бідним, відпустив на волю рабів і з'явився в Сенат, де його скрутили і відправили на муки в темницю.
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