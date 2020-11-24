24 ноября укрепляйте здоровье и не ссорьтесь: что можно, а что нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. В этот день христиане чествуют преподобного Феодора Студита - этот византийский монах и аскет жил в VIII-IX веках и прославился просветительской деятельностью и литературными трудами, в частности был автором двух Катехизисов и уставов, регулировавших жизнь монахов. В народе праздник получил названия Федор Студит, Поминальник и Санница и был приурочен к встрече зимы и сопровождался специальными обрядами, имел свои запреты.

Феодор был сыном уважаемого чиновника и родственником святого Романа Сладкопевца, получил хорошее образование и в 22-летнем возрасте принял монашеский постриг. Вместе с ним в монастырь отправилась и его молодая жена Анна.

Получив известность как игумен-аскет и проповедник, в 798 году Феодор переселился со своими учениками в Студийский монастырь, сделавшийся под его руководством светочем тогдашнего монашества. Церковный деятель активно участвовал в общественно-политической жизни и выступил против незаконного с канонической точки зрения развода и нового брака императора Константина VI, за что подвергся истязаниям и был на некоторое время изгнан. Феодор ревностно выступал против иконоборцев и вновь испытал репрессии, скитался до своей смерти в 826 году, прославившись как мученик и чудотворец. Через 2 года после своей смерти его канонизировали.

Святой Феодор Студит (фото: www.mgarsky-monastery.org)

Что нельзя делать в этот день:

Наши предки в день Федора Студита верили, что дата очень удачная для гадания на имя суженых. При этом заключать браки или свататься 24 ноября считалось плохой приметой - якобы отношения в семье будут не крепкими и пара вскоре расстанется.

Еще один обычай относительно ссор в семье связан с посудой. Так, от тарелок и чашек с трещинами нужно было избавляться, а если разбить посуду в день Студита, то это сулило серьезный раздор между родными. Выбрасывать осколки тоже запрещалось - следовало перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.

Для укрепления здоровья селяне заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой. А еще верили, что вещи, которые были связаны в этот, обладали особыми целебными свойствами и становились оберегом для того, кто их носит.

В этот день святому молились при разных болезнях, особенно при болезни желудка.

28 ноября поминали покойных родственников и ставили за них свечи в церквях. Так, еще одно имя у праздника - Поминальник - появилось от поверья, что в этот день покойники тоскуют по земле и по своим родным, а их стоны доносит морозный ветер, который студит все вокруг.

Главные приметы в день Федора Студита:

Если пошел мокрый снег, значит до 4 декабря будут оттепели;

Какая погода в этот день - такая и зима будет;

Если в этот день в небе ярко светит солнце - скоро придут холода

Если на Студита на лед вышли гуси, значит на Рождество будет оттепель.

Как мы ранее рассказывали, сколько дней в декабре будут отдыхать украинцы.