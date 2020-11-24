24 листопада зміцнюйте здоров'я і не сваріться: що можна, а що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують преподобного Феодора Студита - цей візантійський чернець і аскет жив в VIII-IX століттях і прославився просвітницькою діяльністю і літературними працями, зокрема був автором двох Катехизмів і статутів, що регулювали життя ченців. В народі свято отримало назви Федір Студит, Поминальник і був приурочений до зустрічі зими і супроводжувався спеціальними обрядами, мав свої заборони.

Феодор був сином поважного чиновника і родичем святого Романа Сладкопівця, отримав гарну освіту й в 22-річному віці прийняв чернечий постриг. Разом з ним у монастир пішла і його молода дружина Ганна.

Отримавши популярність як ігумен-аскет і проповідник, в 798 році Феодор переселився зі своїми учнями в Студійський монастир, який став під його керівництвом світочем тодішнього чернецтва. Церковний діяч брав активну участь у суспільно-політичному житті і виступив проти незаконної з канонічної точки зору розлучення і нового шлюбу імператора Костянтина VI, за що зазнав катувань і був на деякий час вигнано. Феодор ревно виступав проти іконоборців і знову зазнав репресії, поневірявся до своєї смерті в 826 році, прославившись як мученик і чудотворець. Через 2 роки після смерті його канонізували.

Святий Феодор Студит (фото: www.mgarsky-monastery.org)

Що не можна робити в цей день:

Наші предки в день Федора Студита вірили, що дуже вдала дата для ворожіння на ім'я суджених. При цьому укладати шлюби або свататися 24 листопада вважалося поганою прикметою - нібито стосунки в сім'ї не будуть міцними і пара незабаром попрощається.

Ще один звичай щодо сварок у сім'ї пов'язаний з посудом. Так, від тарілок і чашок з тріщинами треба було позбавлятися, а якщо розбити посуд в день Студита, то це завдало б серйозної сварки між рідними. Викидати осколки теж заборонялося - слід було перехрестити їх тричі і віднести в дупло старого дерева.

Для зміцнення здоров'я селяни заварювали чай з сушеною малиною, чорницею і суницею. А ще вірили, що речі, які були пов'язані цього, володіли особливими цілющими властивостями і ставали оберегом для того, хто їх носить.

В цей день молилися святому при різних хворобах, особливо при хворобі шлунка.

28 листопада поминали покійних родичів і ставили за них свічки в церквах. Так, ще одне ім'я у свята - Поминальник - з'явилося від повір'я, що в цей день небіжчики тужать по землі і по своїм рідним, а їх стогони доносить морозний вітер, який студит все навколо.

Головні прикмети в день Федора Студита:

Якщо пішов мокрий сніг, значить, до 4 грудня будуть відлиги;

Яка погода у цей день - така й зима буде;

Якщо в цей день в небі яскраво світить сонце - скоро прийдуть холоди

Якщо на Студита на лід вийшли гуси, значить на Різдво буде відлига.

Як ми раніше розповідали, скільки днів у грудні будуть відпочивати українці.