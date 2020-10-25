25 октября не смейтесь и остерегайтесь гостей: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 25 октября христиане почитают святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые в 304 году пострадали за Веру в городе Тарсе Киликийском после своего отказа принести жертву языческим идолам.

Церковное название праздника - День Ондроника, а в народе дата известна как Пров или Андрон Звездочет. На украинских землях издавна в этот праздник судили о погоде и о будущем урожае по звездам. Также суеверные придерживались особых строгих правил, нарушение которых сулило серьезные беды.

Как гласят церковные предания, сын знатного ефесского гражданина Андроник, римский воин Тарах родом из сирийского Клавдиополя, и фракиянин Пров были схвачены в Тарсе Киликийском и подвергнуты жестоким истязаниям. Христиане отказались предать Веру и не желали поклониться и принести жертвы языческим кумирам. Тогда святых бросили на растерзание диким хищникам, но звери никого не тронули. После этого мучеников закололи и разрубили мечами.

В этот день именины отмечают: Андрон, Александр, Тарас, Денис, Дарья, Иван, Макар, Николай, Федот.

25 октября христиане чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника (Фото: pravicon.com)

Какие традиции в этот праздник

В праздник Андрон Звездочет обычно молили святого о заступничестве, здоровье и долгой жизни. При этом наши предки внимательно следили за ночным небом, ведь в народном восприятии падающая звезда ассоциировалась со смертью.

Кроме того, до полуночи люди по звездам гадали, какую ждать погоду. Яркие сулили морозы, тусклые обещали оттепель, а мигающие говорили о скорой перемене погоды.

Селяне на Пров продолжали молотьбу, и хозяйки в этот праздник обычно ставили на стол каши (пшенную, ячменную), которые приправляли салом или маслом, и даже вареньем. Считалось, что такие блюда укрепляли здоровье и придавали сил на всю зиму.

Что нельзя делать в этот день

Строжайшим запретом в эту дату считался громкий смех и веселье - суеверные верили, что за нарушение грозило суровое наказание и муки.

Нельзя было в праздничный день ругаться, обижать других и ссориться, иначе не будет никакого счастья.

Бытовало также правило не спрашивать "кто там", если к вам в гости приходили и стучали в дверь в этот день. Верили, что вместе с визитером в дом может зайти болезнь и беда. Существовала традиция даже завязывали веревочку на дверной ручке или калитке, а также произносить заговор от несчастья.

Главные приметы в день Андрона Звездочета

Слабый ветер и небольшие порывы в этот день означали, что пасмурная погода установится надолго;

Если в этот праздник звезды мерцают синим цветом - жди вскоре снегопад;

Большое количество звезд в ночном небе сулило богатый урожай гороха летом;

Если в этот день дует южный ветер - будет тепло, а если северный - будет холод.

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