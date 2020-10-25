25 октября не смейтесь и остерегайтесь гостей: что можно и нельзя делать в этот день

День Андрона Звездочета в народе называли невеселым праздником из-за строгих запретов
Какой сегодня праздник. 25 октября христиане почитают святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые в 304 году пострадали за Веру в городе Тарсе Киликийском после своего отказа принести жертву языческим идолам.
Церковное название праздника - День Ондроника, а в народе дата известна как Пров или Андрон Звездочет. На украинских землях издавна в этот праздник судили о погоде и о будущем урожае по звездам. Также суеверные придерживались особых строгих правил, нарушение которых сулило серьезные беды.
Как гласят церковные предания, сын знатного ефесского гражданина Андроник, римский воин Тарах родом из сирийского Клавдиополя, и фракиянин Пров были схвачены в Тарсе Киликийском и подвергнуты жестоким истязаниям. Христиане отказались предать Веру и не желали поклониться и принести жертвы языческим кумирам. Тогда святых бросили на растерзание диким хищникам, но звери никого не тронули. После этого мучеников закололи и разрубили мечами.
В этот день именины отмечают: Андрон, Александр, Тарас, Денис, Дарья, Иван, Макар, Николай, Федот.
25 октября христиане чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника (Фото: pravicon.com)
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