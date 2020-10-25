25 жовтня не смійтеся та остерігайтеся гостей: що можна і не можна робити в цей день

День Андрона Звіздаря в народі називали невеселим святом через суворі заборони
Яке сьогодні свято. 25 жовтня християни вшановують святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які в 304 році постраждали за Віру в Кілікійському місті Тарсі після своєї відмови принести жертву язичницьким ідолам.
Церковна назва свята - День Ондроніка, а в народі дата відома як Пров або Андрон Звіздар. На українських землях здавна в це свято судили про погоду і про майбутній урожай по зірках. Також забобонні дотримувалися особливих строгих правил, порушення яких обіцяло серйозні біди.
Як свідчать церковні перекази, син знатного ефеського громадянина Андронік, римський воїн Тарах родом із сирійського Клавдіополя, та фракіянин Пров були схоплені в Кілікійському Тарсі та піддані жорстоким катуванням. Християни відмовилися зрадити Віру і не бажали поклонитися і принести жертви язичницьким кумирам. Тоді святих кинули на розтерзання диким хижакам, але звірі нікого не чіпали. Після цього мучеників закололи і розрубали мечами.
У цей день іменини відзначають: Андрон, Олександр, Тарас, Денис, Дарина, Іван, Макар, Микола, Федот.
25 жовтня християни вшановують пам'ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка (Фото: pravicon.com)
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