27 декабря чаще умывайтесь и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в день Филимона

Какой сегодня праздник. 27 декабря православные почитают святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана, которые жили на рубеже ІІ и ІІІ веков в Египте и во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305) были казнены, так как отказались отступить от своей Веры.

В народе праздник получил название день Филимона или Филимонов день, и эта дата - самое темное время в году - считалась особенно опасной. Так, предки верили, что 27 декабря по земле бродит нечисть, беснуется и строит козни, охотится на людей и нападает на тех, кто не придерживается строгих правил и нарушает запреты дня

В этот день именины отмечают: Николай, Филимон, Геннадий, Леонид и Иларион.

27 декабря христиане чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

В день Филимона принято было наводить чистоту и порядок в доме, обязательно мыть полы - считалось, что тогда нечисть не сможет проникнуть в жилище, и хороших хозяев черти потревожить будут не в силе.

Важное правило даты - обязательно окропить себя водой и вообще умываться почаще в течение дня. Такой обряд желательно совершать перед началом любой работы.

Считалось, что коровье молоко в этот день становится целебным и поможет защитить организм от многих хворей, а также залечить ожоги.

В домах хозяйки пересматривали всю одежду и избавлялись от грязной - ее если и не выбрасывали, тот как минимум выносили из дома.

Что нельзя делать в этот день

Строгим запретом считалось выйти из дома на улицу не умывшись, в грязной одежде и обуви. Суеверные верили, что легкомысленного нарушителя ждет беда или травмы, а то и вовсе можно будет не вернуться назад - заберет нечистая сила или убьет молния.

Отправляться в дальнюю дорогу считалось дурной приметой - для поездок и путешествий старались выбрать другую дату.

От шумных застолий и гулянок с употреблением алкоголя также желательно отказаться в этот день.

Главные приметы в день Филимона

Погода в день Филимона рассказывала, какой будет февраль;

Холод и сильный ветер 27 декабря сулил хороший урожай в следующем году;

Если сегодня погода изменится, то скоро будут оттепели;

Если на Филимона выдался необычно теплый день, то все лето будет жарким;

Если 27 декабря облака плывут в противоположную от направления ветра сторону, значит жди ненастную погоду с обильными снегопадами.

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