27 ноября последний день день перед постом: что нужно сделать в эту дату

В эту дата православная церковь чтит память апостола Филиппа

Какой сегодня праздник. В этот день наши предки чтили память святого апостола Филиппа. Он был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Будущий апостол родился в городе Вифсаида (сейчас территория Израиля), откуда были родом и два других апостола – Андрей и Петр. После Вознесения Господа Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции и некоторых других странах, сопровождая проповедь чудесами. Например, он воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать.

Проповедуя Христа в Иераполе Сирийском, апостол столкнулся с сильным гневом народа и по требованию толпы воскресил мертвого, которого несли на носилках в продвигавшемся мимо погребальном шествии.

В этот день почитают память апостола Филиппа (фото: mgarsky-monastery.org)

На Руси этот день называли "Филипп", "Филиппов день", "Филиппово заговенье", "филипповки". Православные христиане 27 ноября начинают заговенье на Рождественский пост, который также называют Филипповым. Также в этот день заканчивали гулять свадьбы. В этот день чествовали домового. Ему выносили закуску, чтобы он лучше охранял домашнюю скотину в зимнее время года.

Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Для этой цели девушки тайно оставляли кусок говядины с вечерней трапезы, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговаривали заветные слова и ложились спать. После этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева дома выходили во двор, отбивали поклон и звали домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы накрывали салфеткой и оставляли до следующего дня.

Приметы этого дня:

Иней на Филиппа – к хорошему урожаю овса.

Дождливый день – в следующем году много пшеницы уродит.

Если же погода ясная и солнечная, то наступающий год будет неурожайным.

Вороны каркают – к потеплению.

Облачная или снежная погода – к ненастному маю.

Что нельзя делать в этот день:

Старайтесь держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где можно было бы встретить волков. Люди верили, что именно с Филипповых дней они становятся злее и могут напасть на человека.

Постарайтесь в этот день не работать.

Как мы ранее писали, 28 ноября 2019 года в Украине начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.