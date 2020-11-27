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27 листопада останній день перед постом: що потрібно зробити в цю дату

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 06:02
27 листопада останній день перед постом: що потрібно зробити в цю дату У народі цей день називали Пилипів день (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

В цю дата православна церква вшановує пам'ять апостола Пилипа

Яке сьогодні свято. У цей день наші пращури вшановували пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Майбутній апостол народився в місті Віфсаїда (зараз територія Ізраїлю), звідки були родом і два інших апостола – Андрій і Петро. Після Вознесіння Господа Пилип проповідував Слово Боже в Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Наприклад, він воскресив немовля, якого несла на руках безутішна мати.

Проповідуючи Христа в Гієраполі Сирійському, апостол зіткнувся з сильним гнівом народу і на вимогу юрби воскресив мертвого, якого несли на носилках в повз похоронний хід.

27 листопада останній день перед постом: що потрібно зробити в цю дату

У цей день вшановують пам'ять апостола Пилипа (фото: mgarsky-monastery.org)

На Русі цей день називали "Пилип", "Пилипів день", "Пилипові заговини", "пилипівки". Православні християни 27 листопада починають заговини на Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Також у цей день закінчували гуляти весілля. У цей день вшановували домовика. Йому виносили закуску, щоб він краще охороняв домашню худобу в зимову пору року.

Весь час належало присвячувати роботі і благочестивим заняттям. Однак увечері Пилипова дня можна було зайнятися ворожінням. Для цієї мети дівчата таємно залишали шматок яловичини з вечірньої трапези, потім ховали його вночі під подушку, три рази промовляли заповітні слова і лягали спати. Після цього у сні можна було побачити майбутнього нареченого.

Перш ніж приступити до вечірньої трапези господарі будинку виходили у двір, відбивали уклін і звали домовика на вечерю. Залишилася їжу після трапези накривали серветкою і залишали до наступного дня.

Прикмети цього дня:

  • Іній на Пилипа – до хорошого врожаю вівса.
  • Дощовий день – у наступному році багато пшениці вродить.
  • Якщо ж погода ясна і сонячна, то наступний рік буде неврожайним.
  • Ворони каркають – до потепління.
  • Хмарна або сніжна погода – до поганого травня.

Що не можна робити в цей день:

  • Намагайтеся триматися подалі від лісів, відкритих місцевостей і полів, де можна було б зустріти вовків. Люди вірили, що саме з Пилипових днів вони стають злішими і можуть напасти на людину.
  • Постарайтеся в цей день не працювати.

Як ми раніше писали, 28 листопада 2019 року в Україні розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів.

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