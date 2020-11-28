28 ноября - благостный и светлый день: что можно и нельзя делать, все приметы

С этого дня начинается Рождественский пост
Какой сегодня праздник. 28 ноября православная церковь почитает память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских, преподобного Паисия Величковского, священномучеников Николая Щербакова, Петра Конардова, Никиты Алмазова, мученика Григория Долинина, мученика Димитрия, мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия, а также церковь совершает празднование в честь Купятицкой иконы Божией Матери.
Наши предки верили, что святой Гурий способен разогнать всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, до Святок. Также считалось, что если попросить у Гурия излечения от болезней, особенно от зубной боли, то недуг скоро пройдет.
В этот день начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Он будет идти 40 дней и не считается очень строгим. По традиции, в этот период стоит ограничить себя в разных удовольствиях, а также в развлечениях.
В этот день именины у Авива, Григория, Гурия, Дмитрия, Евстохия, Елпидия, Кинтиона, Маркелла, Никиты, Николая, Паисия, Петра, Самона, Стефана, Филиппа, Фомы.
Как мы ранее писали, КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках.