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28 ноября - благостный и светлый день: что можно и нельзя делать, все приметы

Автор: Lite

С этого дня начинается Рождественский пост

Какой сегодня праздник. 28 ноября православная церковь почитает память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских, преподобного Паисия Величковского, священномучеников Николая Щербакова, Петра Конардова, Никиты Алмазова, мученика Григория Долинина, мученика Димитрия, мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия, а также церковь совершает празднование в честь Купятицкой иконы Божией Матери.

Наши предки верили, что святой Гурий способен разогнать всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, до Святок. Также считалось, что если попросить у Гурия излечения от болезней, особенно от зубной боли, то недуг скоро пройдет.

Святой Гурий мог разогнать всю нечисть (фото: tatmitropolia.ru)

В этот день начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Он будет идти 40 дней и не считается очень строгим. По традиции, в этот период стоит ограничить себя в разных удовольствиях, а также в развлечениях.

В этот день именины у Авива, Григория, Гурия, Дмитрия, Евстохия, Елпидия, Кинтиона, Маркелла, Никиты, Николая, Паисия, Петра, Самона, Стефана, Филиппа, Фомы.

Приметы этого дня:

  • Если 28 ноября выпадет снег, он пролежит до весны.
  • Сильный ветер предвещает беспокойную погоду до Николая (19 декабря).
  • Если лошади громко ржут — хороший знак.
  • Мрачная, но теплая погода предвещает ненастный май.
  • Мороз 28 ноября — исчезнет нечистая сила.
  • Если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит сплетничать, сквернословить и распускать неправдивые слухи о людях.
  • Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью.
  • Не отказывайте в милостыне, чтобы деньги не покинули ваш дом.
  • Не уходите на охоту или рыбалку, чтобы не навлечь на себя несчастья.
  • Сегодня под запретом мясо, рыба, алкоголь.

Как мы ранее писали, КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках.

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