28 листопада - милостивий і світлий день: що можна і не можна робити, всі прикмети

З цього дня починається Різдвяний піст
Яке сьогодні свято. 28 листопада православна церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва Едесських, преподобного Паїсія Величковського, священномучеників Миколи Щербакова, Петра Конардова, Микити Алмазова, мученика Григорія Долініна, мученика Димитрія, мучеників Елпидия, Маркелла і Евстохия, а також церква здійснює святкування на честь Купятицкой ікони Божої Матері
Наші предки вірили, що святий Гурій здатний розігнати всю нечисть, яка прагне сховатися в землі, боячись морозів і зими, до Святок. Також вважалося, що якщо попросити у Гурія лікування від хвороб, особливо від зубного болю, то недуга скоро пройде.
У цей день починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. Він триватиме 40 днів і не вважається дуже суворим. За традицією, в цей період варто обмежити себе в різних задоволеннях, а також у розвагах.
У цей день іменини у Авіва, Григорія, Гурія, Дмитра, Микити, Миколи, Паїсія, Петра, Самона, Стефана, Пилипа, Фоми.
Як ми раніше писали, КМДА закликає утриматися від новорічних свят в школах і садочках.