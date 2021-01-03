3 января не желайте здоровья и не давайте обещаний: что можно и нельзя делать в Петров день

Какой сегодня праздник. 3 января православные христиане чтут память митрополита Киевского и всея Руси (после объединения митрополий патриархом Константинопольским - и митрополита Киевского и Галицкого) святителя и чудотворца Петра.

Петр Ратенский жил между XIII и XIV веками, прославился и как монах, и как церковный деятель, и как государственник во время монгольского нашествия и княжеских междоусобиц. После смерти был причислен к лику святых.

В народе праздник прижился под названием Петров день или день Петра-полукорма, так как в этому времени у людей обычно оставалась только половина запасов, заготовленных на зиму.

В этот день именины отмечают: Петр, Ульяна, Сергей, Михаил, Юлиана, Никита.

3 января христиане чтят память митрополита Киевского и всея Руси Петра (фото: deiverbo.com)

Традиции этого дня

В эту дату в старину отпугивали нечистую силу от своих жилищ. Для этого принято было положить серебряный предмет - например, маленькую ложечку - на видное место. Верили, что тогда не только зло не проникнет в дом, но и недобрые люди на пути не повстречаются.

Еще одной особенностью даты считали толкование снов, которые приснились этой ночью - люди считали их вещими и пытались разгадать скрытый смысл таких сновидений. Согласно поверьям, если во сне явилась птица - стоит ждать успеха в делах, если еда - то это к бедности, если вино - к удаче в любви, если объятия с кем-либо - к разлуке, если кровь - ко встрече с дальними родственниками, а вот если мыло - то к смерти.

Что нельзя делать в этот день

В этот праздник не принято было никому желать счастья и здоровья - суеверные верили, что в таком случае произойдет все ровно наоборот, и принесет болезни и горе.

Строгим запретом было подглядывание и подслушивание, так как сулило болезни, связанные со зрением и слухом.

Дурной приметой называли, если человек дает обещание.

Нельзя ничего поднимать с земли, так как это могло привести к потерям.

Главные приметы в Петров день

Какая погода на Петра, такая и в сентябре будет;

Если сегодня много снега выпало - жди хороший урожай;

Если холодно, но снега мало - лето будет жарким и засушливым;

Если снег до этого дня еще не выпал, значит весь год будет тяжелым и неурожайным;

Ярко-красный рассвет в Петров день предвещал скорую метель.

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