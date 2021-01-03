3 січня не зичте здоров'я і не давайте обіцянок: що можна і не можна робити в Петрів день

Яке сьогодні свято. 3 січня православні християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі (після об'єднання митрополій патріархом Константинопольським - і митрополита Київського і Галицького) святителя і чудотворця Петра.

Петро Ратенський жив між XIII і XIV століттями, прославився і як чернець, і як церковний діяч, і як державник під час монгольської навали та князівських міжусобиць. Після смерті був зарахований до лику святих.

В народі свято прижилося під назвою Петрів день або день Петра-напівкорму, оскільки до цього часу у людей зазвичай залишалася тільки половина запасів, заготовлених на зиму.

У цей день іменини відзначають: Петро, Уляна, Сергій, Михайло, Юліана, Микита.

3 січня християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі Петра (фото: deiverbo.com)

Традиції цього дня

В цю дату в старовину відлякували нечисту силу від своїх осель. Для цього прийнято було класти срібний предмет - наприклад, маленьку ложечку - на чільне місце. Вірили, що тоді не тільки зло не проникне до хати, але і недобрі люди на дорозі не зустрінуться.

Ще однією особливістю дати вважали тлумачення снів, які наснилися цієї ночі - люди вважали їх віщими й намагалися розгадати прихований сенс таких сновидінь. Згідно з повір'ями, якщо у сні явився птах - слід чекати на успіх у справах, якщо їжа - то це до бідності, якщо вино - до удачі в любові, якщо обійми з кимось - до розлуки, якщо кров - до зустрічі з дальніми родичами, а от якщо мило - то до смерті.

Що не можна робити в цей день

У це свято не прийнято було нікому зичити щастя і здоров'я - забобонні вірили, що в такому разі станеться все навпаки, і принесе хвороби та горе.

Суворою забороною було підглядання і підслуховування, позаяк обіцяло хвороби, пов'язані із зором і слухом.

Поганою прикметою називали, якщо людина дає обіцянку.

Не можна нічого підіймати з землі, бо це могло призвести до втрат.

Головні прикмети у Петрів день

Яка погода на Петра, така й у вересні буде;

Якщо сьогодні багато снігу випало - чекай на хороший урожай;

Якщо холодно, але снігу мало - літо буде спекотним і посушливим;

Якщо до цього дня сніг ще не випав, значить весь рік буде важким і неврожайним;

Яскраво-червоний світанок у Петрів день віщував заметіль вже скоро.

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