3 січня не зичте здоров'я і не давайте обіцянок: що можна і не можна робити в Петрів день

Яке сьогодні свято. 3 січня православні християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі (після об'єднання митрополій патріархом Константинопольським - і митрополита Київського і Галицького) святителя і чудотворця Петра.
Петро Ратенський жив між XIII і XIV століттями, прославився і як чернець, і як церковний діяч, і як державник під час монгольської навали та князівських міжусобиць. Після смерті був зарахований до лику святих.
В народі свято прижилося під назвою Петрів день або день Петра-напівкорму, оскільки до цього часу у людей зазвичай залишалася тільки половина запасів, заготовлених на зиму.
У цей день іменини відзначають: Петро, Уляна, Сергій, Михайло, Юліана, Микита.
3 січня християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі Петра (фото: deiverbo.com)
В цю дату в старовину відлякували нечисту силу від своїх осель. Для цього прийнято було класти срібний предмет - наприклад, маленьку ложечку - на чільне місце. Вірили, що тоді не тільки зло не проникне до хати, але і недобрі люди на дорозі не зустрінуться.
Ще однією особливістю дати вважали тлумачення снів, які наснилися цієї ночі - люди вважали їх віщими й намагалися розгадати прихований сенс таких сновидінь. Згідно з повір'ями, якщо у сні явився птах - слід чекати на успіх у справах, якщо їжа - то це до бідності, якщо вино - до удачі в любові, якщо обійми з кимось - до розлуки, якщо кров - до зустрічі з дальніми родичами, а от якщо мило - то до смерті.
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