3 октября не делайте подарки и проветрите дом: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. В этот день христиане чествуют память святого мученика Евстафия Плакиды, а также его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта. В народе праздник называют Астафий Ветряк и считают днем мельников, когда эти труженики ветряных мельниц начинали молоть зерно нового урожая. Наши предки в эту дату угадывали погоду на целый сезон, проводили специальные обряды для изгнания злых духов из домов, а также следовали правилам для привлечения удачи.

В Библии говорится о великих испытаниях, которые выдержал римский полководец Плакида, после крещения принявший имя Евстафий. Он был военачальником во время правления императоров Тита и Траяна. Однажды во время охоты в лесу к всаднику обратился Спаситель - образ Христа возник между рогов оленя. После этого Плакида принял веру, а вместе с ним и вся семья. Праведник стойко и смиренно выдержал сходные с ветхозаветным Иовом испытания, и в 118 году принял мученическую смерть, отказавшись поклониться языческим идолам. Вместе с ним были убиты и супруга Феопистия с детьми Агапием и Феопистом. Все они причислены церковью к лику святых.

Евстафий Плакида (фото из открытых источников)

Согласно народным традициям, в день чествования памяти великомученика по ветрам, которые обретают сегодня особую сверхсилу, можно узнать о видах на урожаи. Также на Астафия Ветряка мельников задабривали угощениями и подношениями, чтобы их работа на мельницах проходила легче и продуктивнее.

Именинники этого дня – Екатерина, Михаил, Олег, Тереза и Федор.

Обряды и запреты этой даты:

Важное правило в этот день связано с отводом от себя возможной порчи и излечением от болезней - для этого предки тщательно проветривали одежду с самого утра.

Также бытовал обычай в этот день окуривать дом можжевельником, травами зверобой или полынь - верили, что после этого нечистую силу сдует из всех помещений и углов, как ветром.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день дует северный ветер - жди стужу; если южный - скоро потеплеет; если западный - придут дожди; а восточный ветер обещал сухую и солнечную погоду;

3 октября южный ветер также сулил богатый урожай озимых в следующем году;

Если на Астафия Ветряка погода сырая и туманная, значит весь осенний сезон должен быть благоприятным.

Как мы ранее писали, в октябре украинцы будут отдыхать десять дней.