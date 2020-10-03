3 жовтня не робіть подарунки і провітріть будинок: що можна і не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують пам'ять святого мученика Євстафія Плакиди, а також його дружини Феопістії і синів Агапія і Феописта. В народі свято називають Астафій Вітряк і вважають днем мельників, коли ці трудівники вітряних млинів починали молоти зерно нового врожаю. Наші пращури у цей день передбачали погоду на цілий сезон, проводили спеціальні обряди для вигнання злих духів з будинків, а також слідували правилам для залучення удачі.

В Біблії йдеться про великі випробування, які витримав римський полководець Плакида, після хрещення прийняв ім'я Євстафій. Він був воєначальником під час правління імператорів Тита і Траяна. Одного разу під час полювання в лісі до вершнику звернувся Спаситель - образ Христа виник між рогів оленя. Після цього Плакида прийняв віру, а разом з ним і вся родина. Праведник стійко і смиренно витримав подібні з старозавітним Іовом випробування, і у 118 році прийняв мученицьку смерть, відмовившись поклонитися язичницьким ідолам. Разом з ним були вбиті і дружина Феопістія з дітьми Агапіємм і Феопистом. Всі вони зараховані церквою до лику святих.

Євстафій Плакида (фото з відкритих джерел)

Згідно народним традиціям, в день вшанування пам'яті великомученика по вітрам, які набувають сьогодні особливої великими сили, можна дізнатися про види на врожай. Також на Астафія Вітряка мельників задобрювали частуваннями і підношеннями, щоб їх робота на млинах проходила легше і продуктивніше.

Іменинники цього дня – Катерина, Михайло, Олег, Тереза і Федір.

Обряди і заборони цієї дати:

Важливе правило у цей день пов'язано з відведенням від себе можливого зглазу та лікуванням від хвороб - для цього предки ретельно провітрювали одяг з самого ранку.

Також побутував звичай у цей день обкурювати будинок ялівцем, травами звіробію або полину - вірили, що після цього нечисту силу здує з усіх приміщень і кутів, як вітром.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день дме північний вітер - чекай холоднечу; якщо південний - скоро потеплішає; західний - прийдуть дощі; а східний вітер обіцяв суху і сонячну погоду;

3 жовтня південний вітер також обіцяв багатий урожай озимих в наступному році;

Якщо на Астафія Вітряка погода сира і туманна, значить весь осінній сезон повинен бути сприятливим

Як ми раніше писали, у жовтні українці відпочиватимуть десять днів.