30 ноября не примеряйте чужие обручальные кольца: что можно и нельзя делать, все приметы

В этот день верующие чтят память преподобного Никона Радонежского
Какой сегодня праздник. 30 ноября - День памяти преподобного Никона Радонежского, который родился в 14 веке. Преподобный Афанасий постриг его в иночество. Когда он достиг совершеннолетия, то был возведен в сан иеромонаха.
Никон был ближайшим учеником и преемником преподобного Сергия Радонежского. После смерти учителя преподобный Никон поддерживал все, что было установлено преподобным Сергием. Но позже он оставил настоятельство, и уединился в особую келию.
В 1400 году преподобный Савва основал свой монастырь, и братия уговорила преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу.
Также по народному календарю, сегодня день Андрея Осеннего. Обычно 30 ноября шел сильный снег, взрослые и дети проводили время на улице, и играли со снегом.
Существовал обычай, по которому 30 ноября обязательно нужно было покачаться в снегу. Люди верили, что это принесет хороший урожай в следующем году.
Напомним, в декабре украинцы получат один дополнительный выходной день.
Мы также писали о том, что в ноябре в Украине появился новый праздник.