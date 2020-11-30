30 листопада не приміряйте чужі обручки: що можна і не можна робити, всі прикмети

В цей день віруючі вшановують пам'ять преподобного Нікона Радонезького
Яке сьогодні свято. 30 листопада - День пам'яті преподобного Нікона Радонезького, який народився в 14 столітті. Преподобний Афанасій постриг його в чернецтво. Коли він досяг повноліття, був зведений у сан ієромонаха.
Нікон був найближчим учнем і наступником преподобного Сергія Радонезького. Після смерті вчителя преподобний Нікон підтримував все, що було встановлено преподобним Сергієм. Але пізніше він залишив настоятельство, і усамітнився в особливу келію.
У 1400 році преподобний Сава заснував свій монастир, і братія вмовила преподобного Нікона знову прийняти настоятельство. Він погодився, але призначив собі на кожен день відомий час для безмовності, щоб наодинці юуьт з Богом.
Також за народним календарем, сьогодні день Андрія Осіннього. Зазвичай 30 листопада йшов сильний сніг, дорослі і діти проводили час на вулиці, і грали зі снігом.
Існував звичай, за яким 30 листопада обов'язково потрібно було погойдатися в снігу. Люди вірили, що це принесе хороший врожай в наступному році.
Нагадаємо, в грудні українці отримають один додатковий вихідний день.
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