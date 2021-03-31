31 марта - день ангела Кирилла: что можно и нельзя делать в этот день

31 марта 2020 года православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году.
Все приметы и запреты на день святого Кирилла - читайте ниже в нашем материале.
Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.
31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".
Кроме Кирилла в этот день именины у Трофима.
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