31 березня - день ангела Кирила: що можна і не можна робити в цей день

31 березня 2020 року православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році.
Всі прикмети і заборони на день святого Кирила - читайте нижче в нашому матеріалі.
Своє дитинство святий провів в Єрусалимі, отримав хорошу освіту, його батьки виховували в строгості і в християнському благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його висвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.
31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "На Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "На Кирилов марток продере холодок".
Крім Кирила в цей день іменини у Трохима.
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