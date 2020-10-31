31 октября ешьте лук и не давайте взаймы: все запреты и приметы этого дня

Какой сегодня праздник. 31 октября православная церковь чтит память апостола Луки. Он был одним из четырех творцов Евангелия. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. По преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус.

Апостол Лука был очень близким и хорошим другом и сподвижником апостола Павла. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и отправился проповедовать слово Божье по Греции, Италии, Македонии, Ливии и Египту.

По одной из версий, Лука мирно скончался в возрасте 80 лет в Африке во время одной из своих проповеднических миссий. А по другой версии - он умер в муках и был распят на оливковом дереве.

Святой апостол Лука (фото: radiovera.com)

Именины в этот день празднуют - Иосиф, Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Леонтий, Лука, Марин, Сергей, Юлиан, Юлий.

Также в этот день отмечают Хэллоуин – ночь накануне "Дня всех святых".

В народе день 31 октября называли "Лука Голодный". По дорогам уже нельзя было проехать на телеге из-за погодных условий и становилось очень холодно. Съесть лук в этот день считалось большой удачей.

В день святого Луки нельзя брать или давать взаймы, категорически нельзя дарить девочкам кукол, а также ставить обувь на стул или стол. Это может обернуться большими горестями и несчастьем.

Главные приметы на день апостола Луки

Если на вишне 31 октября еще остались листья - то снег, который выпадет быстро сойдет.

Если человек родился 31 октября, то его талисманом является аквамарин, а сам именинник будет обладать художественными способностями, что поможет ему стать прекрасным живописцем.

Рога месяца смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой.

Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября. Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.

Бледная и мутная луна 31 октября – жди дождя или снега. Возможны также морозы.

Если щука перед рыбаком хвостом плеснет, то, по приметам, скоро тот умрет.

Если ерш в сети попался 31 октября – хорошего улова не жди.

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать определенное количество дней.